Monobank повідомив про DDoS-атаку через збирання коштів волонтерами

11 октября 2022 г., 15:35

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив про масштабну DDoS-атаку на інфраструктуру банку. Паразитне навантаження доходило до 6 млн пакетів за хвилину на вхід і 11 ГБіт/хв, що у 35 разів більше за штатні показники.

Нагадаємо, у відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня волонтери відкрили збір коштів на помсту росіянам – голова благодійного фонду Сергій Притула, волонтер Сергій Стерненко та блогер Ігор Лаченков оголосили збір коштів на українські дрони-комікадзе RAM ІІ UAV. Всього за 7 годин українці перевели на це понад 206 млн грн.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру