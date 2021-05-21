Canon выпустила систему для крупнотиражного производства ColorStream 8000

21 мая 2021 г., 15:25

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Компания Canon объявила о выпуске новой серии струйных принтеров с непрерывной подачей — ColorStream 8000.



Как отмечается, флагманские модели, пополнившие популярное семейство ColorStream, знаменуют очередной виток эволюции платформы и задают новый стандарт крупнотиражного производства благодаря повышенной продуктивности, качеству печати и гибкости применения.



По заявлению производителя, десять лет непрерывных инноваций в этой области позволили компании Canon учесть при разработке ColorStream 8000 все пожелания клиентов. Эта серия способна справиться с текущими и будущими задачами крупнотиражной печати, которые стоят перед корпоративными типографиями в частных и государственных организациях, поставщиками печатных и рекламных услуг (в том числе услуг печати документов и почтовой рекламы) и специализированными типографиями, выпускающими книги, руководства и фармацевтические вкладыши.



В серии ColorStream 8000 представлены две модели — ColorStream 8133 и 8160: число после номера серии обозначает максимальную скорость печати (133 и 160 м/мин). Один принтер может напечатать до 2152 изображений формата A4 в минуту (от 15 до 70 млн изображений A4 в месяц) и легко справляется с пиковыми нагрузками.



Также подчеркивается, что объединяя в себе возможности офсетной печатной машины и тонерного принтера с непрерывной подачей, устройства позволят сократить затраты на эксплуатацию и оплату труда операторов. В этой серии автоматизировано максимально возможное количество функций. За счет чего повышается не только продуктивность печати, но и эффективность работы операторов — они могут потратить освободившееся время на другие важные задачи. Благодаря автоматизации ColorStream 8000 показывает высокий уровень надежности: система способна работать бесперебойно более 90 % времени.



Сервис профилактического технического обслуживания, который можно приобрести вместе с принтером ColorStream 8000, позволяет заранее планировать перерывы в производстве, чтобы в дальнейшем избежать непредвиденных поломок и простоев.



Принтеры этой серии оснащены печатающими головками с разрешением 1200 тчк/дюйм, которые обеспечивают стабильно высокое качество печати — даже на самой высокой скорости. Они прекрасно воспроизводят плавные градиенты, однородные заливки и четкие детали, практически не оставляя артефактов, характерных для струйной печати. Кроме того, в принтерах ColorStream 8000 используются новые латексные чернила на водной основе. Их широкая цветовая гамма полностью соответствует технологическим стандартам Fogra; кроме того, они формируют идеальные капли и позволяют получать яркие цвета, в том числе глубокий черный, на немелованной бумаге без предварительной подготовки.



Благодаря повышенному качеству печати и способности работать с широким рядом носителей: немелованной, переработанной бумагой и бумагой с пропиткой для струйной печати плотностью от 40 до 160 г/м2 (а также с некоторыми видами бумаги плотностью до 220 г/м2) — поставщики услуг печати и рекламы могут предвосхищать потребности рынка и предлагать своим клиентам новые услуги качественной печати. Тракт подачи бумаги поддерживает ширину печати до 560 мм, что позволяет создавать разнообразные материалы с помощью новой системы.

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