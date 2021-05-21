Смартфон ОРРО Find X3 Pro поддерживает 60-кратный гибридный зум

21 мая 2021 г., 14:45

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Бренд ОРРО поделился подробностями устройства камеры, установленной в новом флагманском смартфоне Find X3 Pro.

Напомним, что в состав основной камеры новинки входит модуль, оснащенный микролинзами с возможностью оптического увеличения в 30 раз. Благодаря этому достигается 60-кратный гибридный зум.

Поскольку объективы с большим зумом сверхчувствительны к белым пятнам и частицам волос на своей поверхности, разработчики ОРРО Find X3 Pro использовали опыт производителей сапфирового стекла, световодов и камер. Кроме того, линзы были также обработаны специальным раствором, что сделало их в 10 раз устойчивее к мелким частицам. Для повышения практичности дизайна нового флагмана модуль микроскопа специально установлен на задней панели устройства, а не на материнской плате. Таким образом, ОРРО Find X3 Pro оснащен сапфировой линзой и кольцевой подсветкой на внешних компонентах камеры Microlens.

В процессе проектирования дизайна модуля Microlense перед разработчиками стояла задача добиться, чтобы его цвет был черным в соответствовии общему стилю устройства. При этом создатели ОРРО Find X3 Pro позаботились о том, чтобы черное световое кольцо с повышенной непрозрачностью сохранило способность работать на близком расстоянии при максимальном увеличении/приближении объекта. Так были объединены большой объектив и скрытый двойной световод.

Сообщается, что в процессе создания специальных чернил для ОРРО Find X3 Pro потребовал более 10 итераций, пока разработчики не достигли оптимальной степени их непрозрачности.

Расстояние фокусировки камеры Microlens составляет примерно 3 мм. Благодаря изготовленному на заказ кольцевому световоду Microlens может равномерно фиксировать освещенные изображения, обеспечивая точный цветовой баланс и четкую перспективу.

У светового кольца ОРРО Find X3 Pro нет обычного светодиода, так как стандартный модуль вспышки будет слишком большим и ярким, а это приведет к неравномерной экспозиции. В этой ситуации был изменен диапазон цветовой температуры и выполнена его синхронизация с настраиваемой кольцевой подсветкой Microlens.

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