Бифенилен - новый тип атомарно-тонкого углерода имеет свойства металла

21 мая 2021 г., 15:55

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В графене, самом тонком из известных материалов, каждый атом углерода соединяется с тремя соседями, образуя плоскую решётку с шестиугольными ячейками. Теория говорит о принципиальной возможности других вариантов плоских периодических структур с той же схемой из трёх ближайших соседей, но ни одна из предсказанных альтернативных 2D-решёток углерода до сих пор не была реализована на практике.

Как сообщает публикация в журнале Science, группы исследователей из Марбургского университета в Германии и Университета Аалто в Финляндии с помощью сканирующей зондовой микроскопии высокого разрешения подтвердили новую атомарно-тонкую углеродную сеть, которая состоит из квадратов, шестиугольников и восьмиугольников.

В отличие от графена и других известных форм углерода, бифенилен — так называется новый материал — демонстрирует металлические свойства. Полученные авторами узкие полоски, шириной всего 21 атом, в дальнейшем можно будет использовать в качестве проводников в устройствах углеродной электроники.

По словам ведущего автора исследования, Фань Цитана (Qitang Fan) из Марбурга, эта новая углеродная сеть может также стать превосходным анодным материалом для литий-ионных батарей повышенной ёмкости.

Бифенилен изготавливается путем сборки углеродсодержащих молекул на чрезвычайно гладкой золотой поверхности. Эти молекулы — цепочки из связанных шестиугольников — последующая реакция соединяет вместе, образуя квадраты и восьмиугольники. Главной находкой учёных стало использование молекулярных прекурсоров, которые были особым образом модифицированы для получения бифенилена вместо графена.

На данный момент команды пытаются получить более крупные образцы этого материала для дальнейшего изучения возможностей его применения. Исследователи уверены, что открытый ими метод синтеза приведет к открытию и других новых углеродных структур.

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