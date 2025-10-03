Perplexity робить свій AI-браузер Comet безкоштовним

3 октября 2025 г., 9:35

Компанія Perplexity AI у четвер оголосила про глобальний запуск свого браузера Comet, що працює на основі штучного інтелекту, і зробить його безкоштовним для всіх користувачів.

CNBC зазначає, що це рішення покликане допомогти стартапу залучити ширшу аудиторію та зміцнити свої позиції на ринку, де посилюється конкуренція з такими гігантами, як Google, OpenAI та Anthropic.

Браузер Comet розроблений як персональний помічник, здатний шукати інформацію в Інтернеті, організовувати вкладки, створювати чернетки електронних листів та допомагати з покупками. Спочатку, у липні, Comet був запущений лише для передплатників тарифу Perplexity Max вартістю 200 дол. на місяць, але черга охочих, за даними компанії, вже зросла до «мільйонів» людей.

Вихід Comet на безкоштовну основу відбувається на тлі загострення «війни браузерів», де конкуренти також представляють свої AI-рішення. У січні OpenAI представила свій агент Operator, а у серпні Anthropic анонсувала браузерного AI-агента. У вересні Google інтегрувала модель Gemini у свій браузер Chrome. Сама Perplexity відома завдяки своєму AI-пошуковику, який надає точні відповіді з посиланнями на першоджерела; після звинувачень у плагіаті контенту компанія минулого року впровадила модель розподілу доходів із видавцями.

Perplexity також розширює свою платну пропозицію: у серпні було представлено передплату Comet Plus, яка надає користувачам доступ до контенту від «довірених видавців та журналістів». Першими партнерами компанії стали CNN, Condé Nast, The Washington Post, Los Angeles Times, Fortune, Le Monde та Le Figaro.

На додаток до поточного запуску, компанія анонсувала майбутній вихід мобільної версії Comet, а також функцію Background Assistant, яка зможе одночасно і асинхронно працювати над кількома завданнями.

