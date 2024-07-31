Brave1 провів хакатон Precision з пошуку точних рішень для ураження ворога

31 июля 2024 г., 14:35

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Наприкінці липня проходив хакатон Precision, покликаний створити технологічні рішення, що допоможуть Силам безпеки і оборони виконувати операції з підвищеною точністю, ефективністю та мінімальними втратами.

Захід об’єднав понад 400 інноваторів, а також більш як 500 представників державних відомств, Сил безпеки і оборони, компаній-виробників, бізнесу, інвестиційних фондів та інших учасників екосистеми оборонних інновацій.

Перший день хакатону розпочався з масштабної конференції, яка охопила такі теми, як роль технологій у сучасній війні, використання технологічних рішень на фронті, розвиток української defense tech-індустрії, закупівлі оборонних інновацій для потреб армії, залучення інвестицій у розвиток defense tech-розробок.

Протягом другого та третього днів хакатону понад 60 українських команд розробляли рішення в таких сферах: удосконалені системи наведення; об’єднання датчиків та аналіз даних; розумні боєприпаси; симулятори та навчальне програмне забезпечення; автономні й напівавтономні системи та мережецентричні засоби ведення бойових дій.

Під час створення рішень командам допомагали професійні ментори, серед яких військові, науковці, експерти у сфері оборонних технологій. Проєкти учасників оцінювало фахове журі, до складу якого ввійшли представники Генштабу, Міноборони, Мінстратегпрому, військові, інженери, науковці, інвестори, представники бізнесу та громадських організацій.

48 команд представили свої проєкти перед журі. За результатами оцінювання фіналістами хакатону стали 12 команд. Вони отримали грошову винагороду, яку можна спрямувати на подальший розвиток презентованого рішення. У четвертий день хакатону учасники з прототипами високого ступеня готовності змогли протестувати рішення на полігоні.

Хакатон організував defense tech-кластер Brave1 за підтримки акселератора оборонних інновацій Defence Builder, інвестиційного фонду D3, компанії Uklon, Київської школи економіки, клубу лідерів бізнесу CEO Club Ukraine та компанії TAF Drones.

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