Доходи Microsoft за минулий квартал збільшилися на 15% до 64,73 млрд дол.

31 июля 2024 г., 15:35

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Microsoft презентувала результати за минулий квартал.

Виторг компанії збільшився на 15% до 64,73 мільярда доларів в річному обчисленні в четвертому фінансовому кварталі, який завершився 30 червня.

Чистий прибуток у розмірі 22,04 мільярда доларів збільшився з 20,08 мільярда доларів рік тому.

Що стосується прогнозу, то Microsoft очікує, що фінансовий дохід за наступний квартал складе від 63,8 до 64,8 мільярдів доларів, що означає зростання на 13,8% в середині діапазону.

Найбільший сегмент компанії, Intelligent Cloud, який включає в себе публічну хмару Azure, Windows Server, Nuance і GitHub, згенерував 28,52 млрд дол. Загальна сума зросла приблизно на 19% і є нижчою за консенсус-прогноз аналітиків у розмірі 28,68 мільярда доларів. Як заявив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) під час телефонної конференції з аналітиками, дохід GitHub зараз перевищує 2 мільярди доларів на рік.

Доходи від Azure та інших хмарних сервісів зросли на 29% протягом кварталу. За даними Microsoft, всього зростання Azure та інших хмарних сервісів 8% припадає на послуги АІ.

«Зростання нашої частки в цьому році прискорилося завдяки АІ», - наголосив Наделла. Але попит на послуги Azure AI залишається вищим, ніж доступні потужності, зазначила Емі Худ (Amy Hood), фінансовий директор Microsoft. Компанія вказала на цю тенденцію в квітні.

За словами Худ, у наступному фінансовому кварталі Microsoft очікує зростання доходів від Azure у першому фінансовому кварталі від 28% до 29% у постійній валюті, а у другій половині фінансового року зростання буде швидшим.

Напрямок Productivity and Business Processes, який включає Office і LinkedIn, приніс 20,32 мільярда доларів доходу.

Підрозділ More Personal Computing, що включає операційну систему Windows, ігри, пристрої та пошукову рекламу, приніс 15,90 мільярдів доларів доходу.

На результати вплинуло зміцнення ринку персональних комп'ютерів. Продажі ліцензій Windows виробникам пристроїв зросли на 4%.

За словами Наделли, після придбання Activision Blizzard, яке завершилося в жовтні, Microsoft тепер має понад 500 мільйонів активних користувачів щомісяця, включаючи різні консолі, ПК та мобільні пристрої, в ігровому секторі.

У четвертому фінансовому кварталі Microsoft почала продавати ПК Surface з функціями штучного інтелекту, які можуть запускати певні моделі локально без необхідності підключення до Інтернету. Dell, HP та інші виробники пристроїв також рекламували свої власні так звані ПК Copilot+.

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