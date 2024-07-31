Lenovo і Nutanix спрощують інтеграцію моделей GPT у корпоративні рішення AI-Ready

31 июля 2024 г., 13:35

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Компанія Lenovo представила Nutanix GPT-in-a-Box, кваліфікований на Lenovo ThinkAgile HX665 V3 і ThinkAgile HX650 V3, рішення Lenovo AI Nutanix Validated Design (NVD) для великих мовних моделей (LLM). Ці готові рішення на базі гіперконвергентної інфраструктури (HCI) підтримують виведення даних AI для розподілених AI-додатків від кордону до хмари, використовуючи Nutanix Validated Design (NVD) для стимулювання інновацій і досягнення проривів у продуктивності AI.



Використовуючи це рішення, підприємства можуть легко розгорнути набір LLM з використанням провідних AI-фреймворків з відкритим вихідним кодом та інтегрувати можливості Generative Pre-trained Transformer (GPT) для генеративного AI та застосунків AI/ML, зберігаючи контроль над своїми даними та застосунками.



«В умовах сучасного ІТ-ландшафту організації продовжують масштабувати свої додатки та робочі навантаження, пов'язані зі штучним інтелектом. Нові рішення Lenovo, підтримувані Nutanix GPT-in-a-box, сприяють розгортанню генеративних застосунків AI та AI/ML, надаючи клієнтам повнофункціональну масштабовану платформу AI-ready з підвищеною безпекою», - говорить Володимир Розановіч (Vladimir Rozanovich), головний віцепрезидент Lenovo Worldwide Infrastructure Solutions Group. «Клієнти можуть впроваджувати нові системи в будь-якому місці гібридного хмарного середовища - від невеликих периферійних до великомасштабних приватних хмар».



Lenovo також анонсувала нове рішення ThinkAgile HX360 V2 Edge - комплексне HCI-рішення з програмним забезпеченням Nutanix та провідними AI-фреймворками з відкритим вихідним кодом для максимальної консолідації на границі для робочих навантажень AI. Повідомляється, рішення ThinkAgile HX з хмарною платформою Nutanix забезпечують зниження сукупної вартості володіння на 79% і окупність інвестицій до 418%. Lenovo і Nutanix роблять гібридну хмару простою та економічно ефективною для організацій, пропонуючи обладнання, програмне забезпечення та професійні послуги для реалізації комплексного рішення. Клієнти можуть масштабуватися в міру зростання, максимізувати доступність завдяки розгортанню «без дотиків» і легко керувати необмеженою кількістю вузлів віддалено. Крім того, нові послуги Lenovo з міграції віртуальних машин дають змогу замовникам прискорити впровадження AI за допомогою перевірених фахівців і перейти на нові рішення, включно з налаштуванням, перевіркою та поточним управлінням рішеннями.



«Клієнти в будь-якій галузі розглядають додатки Gen AI як стратегію виходу з кризи», - каже Лі Касвелл (Lee Caswell), головний віцепрезидент Nutanix. «Підтримка Lenovo для Nutanix GPT-in-a-Box об'єднує новітнє кваліфіковане обладнання з повним стеком програмного забезпечення Nutanix, щоб довести Gen AI від концепції до успіху».



Генеративний AI є рушійною силою значної трансформації технологій, і замовники шукають рішення, що дають їм змогу гнучко розробляти та розгортати складні робочі навантаження AI. Рішення Lenovo Hybrid AI призначені для ефективного впровадження штучного інтелекту в дані клієнтів, де і коли він найбільше потрібен користувачам - від кордонів до хмари, що сприяє реалізації концепції Lenovo зі створення більш інтелектуального штучного інтелекту для всіх. Завдяки стратегії Lenovo Hybrid AI клієнти отримують доступ до найповнішого в галузі портфеля рішень AI, який допомагає їм прискорити впровадження AI та покращити результати бізнесу.

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