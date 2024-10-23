Brave1 провели Demo Day «РЕБ vs FPV»

23 октября 2024 г., 8:15

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«Ворожий РЕБ — один із головних викликів на фронті. Через нього дрони втрачають сигнал і не виконують завдання, бійці не отримують важливих наказів, а ракети збиваються з курсу», зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Фронт потребує ефективних рішень у напрямі протидії РЕБ. Щоб знайти їх, платформа Brave1 організували Demo Day «РЕБ vs FPV».

Як підкреслюється, на заході зібрали 45 команд із найкращими розробками у сфері дронів і засобів протидії радіоелектронній боротьбі.

Команди випробували свої розробки під впливом потужних РЕБ-систем у польових умовах. Роботу оцінювали представниками Сил безпеки і оборони України та давали фідбек. У фокусі військових були FPV-камікадзе на оптоволокні, коптери з ретрансляторами та дрони-матки, які є носіями легших ударних дронів.

Військові та розробники повинні працювати як одна екосистема, щоб результативність технологій на фронті була максимальною. Demo Day від Brave1 допомагає виробникам реально оцінити ситуацію на полі бою та адаптувати розробки до викликів війни.

«Долучайтеся до оборонного кластера, якщо маєте напрацювання в defence-tech, Brave1 допоможе зрозуміти, як покращити розробку, щоб зробити її потрібною на полі бою», резюмував Михайло Федоров.

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