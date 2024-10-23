Квартальний дохід SAP зріс на 10% до 8,5 млрд євро

23 октября 2024 г., 9:35

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SAP повідомила про сильні фінансові результати за третій квартал 2024 року, з помітним зростанням хмарного доходу та операційного прибутку.

Загальний дохід за квартал склав 8,5 млрд євро, що на 10% більше, ніж у попередньому році.

Виторг SAP від хмарних технологій зріс на 27% до 4,35 млрд євро у третьому кварталі, чому сприяло зростання продажів програмного забезпечення для планування ресурсів Cloud ERP Suite на 36%.

Поточний хмарний беклог компанії зріс на 29% до 15,4 млрд євро, а хмарний дохід - на 27% до 4,4 млрд євро. Хмарний ERP-пакет SAP став значним драйвером зростання, збільшившись на 36% до 3,6 млрд євро.

Очікується, що придбання WalkMe розширить пропозиції SAP у сфері рішень для трансформації бізнесу.

За словами генерального директора Крістіана Кляйна (Christian Klein), штучний інтелект був ключовим фактором зростання. «Близько 30% наших хмарних контрактів у третьому кварталі включали сценарії використання АІ», - зазначив він.

За словами фінансового директора компанії Домініка Асама (Dominik Asam), операційний прибуток зріс на 28% до 2,24 мільярда євро, перевищивши очікування завдяки скороченню витрат і порівняно невеликій кількості нових співробітників.

Компанія очікує, що витрати на реструктуризацію складуть близько 3 мільярдів євро, оскільки компанія прогнозує скорочення до 10 тис робочих місць зі 100 тис співробітників як підготовку до ери АІ.

Виходячи з цього SAP підвищила свій річний план доходів від хмарних технологій та програмного забезпечення до 29,5-29,8 мільярдів євро з попередніх 29-29,5 мільярдів євро.

Тепер компанія прогнозує операційний прибуток у 2024 році на рівні 7,8 мільярда євро в порівнянні з прогнозом у 7,6-7,9 мільярда євро.

Акції SAP виросли на 5% на відкритті ринку у вівторок, досягнувши історичного максимуму в 221 євро.

Ринкова капіталізація SAP зараз становить вражаючі 265,25 млрд дол.

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