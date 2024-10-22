LimX Dynamics запускає мультимодального двоногого робота TRON 1

22 октября 2024 г., 17:35

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Компанія LimX Dynamics представила TRON 1, першого мультимодального двоногого робота. Покупці можуть отримати доступ до трьох його режимів за одну покупку. Попередні замовлення на TRON 1 вже відкриті. Програма Early Bird пропонує ексклюзивну ціну від 15 тис. дол. за стандартну версію.



Зазначається, що в епоху AI-роботів загального призначення TRON 1 має стати найкращою платформою для навчання управління рухами гуманоїдних роботів і необхідним випробувальним стендом для досліджень у галузі втіленого інтелекту.



TRON 1 має модульну конструкцію «Три в одному», що містить три конфігурації ножних частин, які врівноважують простоту двоногої структури з гнучкістю перемикання між різними частинами кінцівки. Ці конфігурації охоплюють:



Point-Foot: легке керування в найпростішому формфакторі ноги.

Підошва: можливість стояти та ходити в гуманоїдному формфакторі ноги.

Колісний: розкриває весь потенціал всюдихідної мобільності.



Конструкція кінця ноги робота TRON 1 дає змогу швидко збирати та розбирати його залежно від потреб дослідників. Режими керування рухом робота можуть плавно перемикатися залежно від зміни конфігурації кінця ноги завдяки автоматичному розпізнаванню апаратного забезпечення та адаптації програмного забезпечення. Така конструкція пропонує дослідникам більш гнучку та універсальну платформу для проведення досліджень.



TRON 1 постачається з вбудованими високопродуктивними алгоритмами керування рухом та інтуїтивно зрозумілими режимами роботи, а також повним посібником користувача, готовим до дистанційного керування просто з коробки.



TRON 1 підтримує передові дослідження в галузі підходів, заснованих як на моделюванні, так і на навчанні. Оснащений передовими суглобовими приводами власної розробки, TRON 1 інтегрований з апаратною структурою, спеціально розробленою для роботів з ногами, що значно підвищує його ефективність і стабільність рухів. Для задоволення потреб у перевірці та валідації складніших алгоритмів TRON 1 пропонує доступ до апаратних інтерфейсів, даючи змогу дослідникам викликати ключові алгоритми керування суглобами для досягнення чудових апаратних характеристик.



TRON 1 - це високо оптимізоване середовище для проведення досліджень і розробок, що дає змогу розробляти всі процеси мовою Python. Це позбавляє користувачів необхідності володіти складними мовами програмування, такими як C++. Крім того, у TRON 1 реалізовано можливість розгортання Sim2Real одним клацанням миші, що спрощує перевірку алгоритмів на роботах і значно скорочує труднощі, пов'язані з розробкою алгоритмів навчання з підкріпленням.



Робот також пропонує докладні керівництва з вторинної розробки та приклади коду, підтримуючи основні платформи моделювання, такі як NVIDIA Isaac, Mujoco і Gazebo. Це надає розробникам великі ресурси для розробки та ефективне платформонезалежне середовище для проєктування і перевірки алгоритмів.

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