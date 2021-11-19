Bot-in-a-Box позволит использовать диалоговый ИИ большему числу клиентов Google

19 ноября 2021 г., 11:05

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Google 17 ноября представила Bot-in-a-Box, новую функцию системы Business Messages, которая использует разговорный искусственный интеллект для более плодотворного текстового общения с клиентами.

Используя Business Messages, чат-боты могут воспринимать разговорный текст и отвечать в том же стиле. Боты также можно запрограммировать для подключения к базам данных и показа складских запасов, тарифных планов и другой информации, предусмотренной сценарием для конкретного запроса. А если этого оказывается недостаточно, бот может перенаправить разговор консультанту-человеку.

Добавление Bot-in-a-Box делает подключение разговорного ИИ ещё проще благодаря Dialogflow, технологии, на которой работает ИИ-служба Google Contact Center. Эта новая функция упрощает предприятиям автоматизацию разговорного текста, не требуя дополнительного кодирования или написания сценариев.

С помощью Bot-in-a-Box бренд может запускать Business Messages непосредственно со страницы ответов на частые вопросы (FAQ). Поскольку всю тяжёлую работу берёт на себя Dialogflow, сотрудник может просто составить список возможных вопросов и ответов для бота, который займётся общением с клиентами в текстовом чате.

Расширенные возможности анализа естественного языка, наделяют бот способностью распознавать истинные намерения клиента. Это означает, что бот используя машинное обучение может понять один и тот же вопрос, сформулированный по-разному, и точно на него ответить. Например, в обычном разговоре нет разницы между «Где мой заказ?» и «Каков статус моего заказа?» или «Расскажите мне о моем заказе».

В одном из примеров раннего использования, внедрение Bot-in-a-Box сократило количество телефонных звонков о запланированных судебных делах на 37%. Суммарно за два квартала это избавило персонал поддержки от необходимости лично отвечать примерно на 398 298 звонков.

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