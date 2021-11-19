Графический процессор AMD Radeon PRO V620 нацелен на требовательные рабочие нагрузки в облаке

19 ноября 2021 г., 10:25

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Компания AMD объявила о выпуске графического процессора AMD Radeon PRO V620, созданного на базе новейшей архитектуры AMD RDNA 2, которая обеспечивает высокопроизводительное ускорение графических процессоров для современных требовательных облачных рабочих нагрузок.



Как отмечается, благодаря инновационным возможностям секционирования графического процессора, многопотоковым аппаратным энкодерам и 32 ГБ памяти GDDR6, AMD Radeon PRO V620 предлагает выделенные ресурсы графического процессора, которые масштабируются для нескольких пользователей графики, помогая обеспечить экономически эффективное ускорение для различных рабочих нагрузок.



Графический процессор AMD Radeon PRO V620 представляет значительные архитектурные усовершенствования в виде мощных вычислительных блоков, надежного визуального конвейера и совершенно нового AMD Infinity Cache, обеспечивая игровую производительность высокого разрешения с использованием новейших визуальных технологий, включая Vulkan, DirectX 12 Ultimate и AMD FidelityFX. Благодаря новейшим функциям виртуализации, а также AMD Infinity Cache и 32 ГБ памяти GDDR6, AMD Radeon PRO V620 помогает обеспечить эффективную потоковую передачу контента с низкой задержкой для нескольких одновременных пользователей. Подчеркивается, что это новый стандарт для облачного гейминга.



Основные характеристики AMD Radeon PRO V620 включают:

• Мощный графический процессор для центров обработки данных — Новая архитектура AMD RDNA 2 с 32 ГБ памяти GDDR6 и AMD Infinity Cache, а также специализированная аппаратная трассировка лучей обеспечивают потрясающую производительность для графически интенсивных рабочих нагрузок и игр.

• Расширенные функции безопасности на базе аппаратного обеспечения — Виртуализация графических процессоров на базе SR-IOV масштабируется для нескольких профессиональных пользователей, а также ценные данные каждого пользователя находятся под защитой от другого пользователя.

• Многофункциональная гибкость — Разработана для поддержки новейших драйверов AMD и программного обеспечения AMD ROCm, чтобы облегчить ряд рабочих нагрузок: облачные игры, DaaS, WaaS и ML.

• Поддержка современных приложений — Полная поддержка DirectX 12 Ultimate, DirectX, OpenGL, WebGL и OpenCL для ускорения кинематографических игр, а также многофункциональных приложений и веб-сайтов.

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