Бізнес зможе отримувати необхідні дозвільні документи на порталі Дія

9 июля 2024 г., 10:25

0

Tweet

Мінцифра інформує, що уряд ухвалив постанову та дав старт системі єДозвіл для бізнесу. Скоро на порталі Дія українці зможуть отримувати повний цикл процедур видачі дозвільних документів.

Система автоматично перевірить документи, які завантажить користувач за спеціальним алгоритмом. Якщо рівень ризику низький – реєстрація відбудеться автоматично. Якщо система знайшла ризик – вашу заяву розгляне представник держоргану і надасть відповідь про видачу ліцензії протягом 10 днів.

Із єДозволом підприємці зможуть: подавати заяви про отримання, відновлення, зупинення чи анулювання ліцензій, розширення або звуження господарської діяльності; інформувати про зміни в документах та відомостях, які долучалися до заяви; створювати та подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці; отримувати інформацію про стан чи результати розгляду електронних документів; оплачувати надання адмінпослуг; скаржитися на дії органу ліцензування щодо порушення ним вимог законодавства у сфері ліцензування.

На першому етапі будуть доступні декларації у сфері охорони праці, з вересня можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність. Поступово перелік послуг розширюватиметься. Функціонал єДозволу буде також доступний у межах комплексної послуги е-Підприємець.

Проєкт реалізується Міністерством економіки спільно Міністерством цифрової трансформації та фінансується Європейським союзом у межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджується FIIAPP, а також проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління Естонії. Консультаційна підтримка щодо розробки нормативно-правових актів для системи здійснюється проєктом EU4Business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), що реалізується Ecorys у консорціумі з GIZ, BRDO та Civitta за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір