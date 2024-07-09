MediaTek переростає Qualcomm на ринку 5G-смартфонів

9 июля 2024 г., 11:45

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Згідно з останніми даними Omdia смартфони 5G, оснащені чіпсетами MediaTek, продемонстрували стійке зростання на 53% до 53 мільйона в I кв. 2024 р. (з 34,7 млн рік тому). На противагу цьому, пристрої на базі Qualcomm Snapdragon залишалися відносно стабільними, а їх поставки змінилися мінімально з 47,2 млн одиниць у першому кварталі 2023 р. до 48,3 млн у I кв. цього року.



Частка MediaTek на ринку 5G-смартфонів зросла до 29,2% у першому кварталі порівняно з 22,8% рік тому, тоді як частка Qualcomm Snapdragon зменшилася з 31,2% до 26,5% за той самий період.



Інші виробники чипсетів, такі як Samsung, Google, HiSilicon та UniSoC, разом складають 17%. Ця частка збільшилася за останній рік завдяки зростанню поставок чипів Kirin, особливо в серіях Huawei Mate 60 Pro і Nova 12.



Експансія MediaTek на ринку 5G-смартфонів значною мірою пояснюється зростанням доступності телефонів вартістю до 250 доларів, оснащених 5G-чіпсетами. Поставки смартфонів цього сегменту зросли за рік на 62%, з 38,7 млн до 62,8 млн в І кв. 2024 року. Це особливо сприяло компанії MediaTek, оскільки вона є кращим вибором у цьому ціновому діапазоні для 5G-телефонів, тоді як Snapdragon лідирує в середньому ціновому діапазоні 5G-телефонів, а Apple домінує в преміум-сегменті.



За останні три роки, коли більшість виробників чіпсетів перейшли від виробництва чіпсетів 4G до 5G, UniSoC скористалася можливістю збільшити свою частку на ринку 4G, що скорочується. Зараз UniSoC є основним конкурентом MediaTek у цьому секторі. Протягом означеного періоду Apple, Samsung та Qualcomm провели значні коректировки у своїх портфелях чипсетів, зосередившись на технології 5G. Наприклад, Samsung зменшила частину чипсетів 4G з 77% у 2021 року до лише 1% у І кв. 2024 року. Для порівняння, у MediaTek чипсети 4G займають більш ніж 50% поставок.



«Індустрію чипсетів для смартфонів в першу чергу формують дві основні тенденції: широке впровадження 5G і розширення сегменту бюджетних пристроїв. Оскільки технологія 5G стає більш доступною і інтегрується в смартфони вартістю нижче 250 доларів, MediaTek отримує найбільшу вигоду. І навпаки, можливості вбудованого АІ стають все більш важливими для виробників смартфонів, а Qualcomm стає ключовим інноватором і кращим вибором для пристроїв преміум-класу», пояснив Аарон Вест (Aaron West), старший аналітик в групі смартфонів Omdia.

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