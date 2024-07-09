Нова розробка Google прискорить швидкість навчання моделей АІ та зменшить енергозатрати на порядок

9 июля 2024 г., 9:35

0

Tweet

В Tom’s Hardware звернули увагу, на нове дослідження Google DeepMind щодо навчання моделей АІ.



Розробники Google стверджують, що досягли значного прискорення швидкісті навчання та енергоефективність на порядок - в 13 разів більшу продуктивність і в десять разів вищу енергоефективність порівняно з іншими методами.



Новий метод навчання JEST з’явився дуже вчасно, оскільки розмови про вплив центрів обробки даних зі штучним інтелектом на навколишнє середовище стають дедалі активнішими.



Метод DeepMind, який отримав назву JEST або спільний вибір прикладів, відрізняється від традиційних підходів у навчанні АІ-моделей простим способом. Типові методи навчання зосереджуються на окремих точках даних для тренування і навчання, тоді як JEST навчає на основі цілих пакетів.



Метод JEST спочатку створює меншу модель ШІ, яка оцінює якість даних з надзвичайно якісних джерел, ранжуючи партії за якістю. Потім вона порівнює цю оцінку з більшим набором даних нижчої якості. Маленька модель JEST визначає партії, найбільш придатні для навчання, а велика модель потім навчається на основі висновків меншої моделі.



Дослідники DeepMind чітко зазначають у своїй статті, що ця «здатність спрямовувати процес відбору даних у бік розподілу менших, добре оброблених наборів даних» має важливе значення для успіху методу JEST.



За звичай, система повністю покладається на якість навчальних даних, оскільки техніка бутстрапінгу розвалюється без набору даних найвищої можливої якості, який контролюється людиною. Ніде мантра «сміття на вході, сміття на виході» не є більш правдивою, ніж у цьому методі, який намагається «забігти наперед» у процесі навчання. Це робить метод JEST набагато складнішим для аматорів або розробників АІ, ніж більшість інших, оскільки для курації початкових навчальних даних найвищого ґатунку потрібні дослідницькі навички експертного рівня.



Дослідження JEST з’явилося вкрай вчасно, оскільки технологічна індустрія та уряди країн світу починають обговорювати надзвичайні вимоги до потужності штучного інтелекту. У 2023 році робочі навантаження АІ становили близько 4,3 ГВт, що майже відповідає річному енергоспоживанню Кіпру. І ця тенденція не сповільнюється: один запит в ChatGPT коштує в 10 разів більше, ніж пошук в Google, а за оцінками генерального директора Arm, до 2030 року АІ займе чверть енергосистеми Сполучених Штатів.



Чи будуть методи JEST прийняті основними гравцями у сфері ШІ, і якщо так, то яким чином, ще належить з’ясувати. Як повідомляється, навчання GPT-4o коштувало 100 мільйонів доларів, а майбутні більші моделі можуть незабаром досягти позначки в мільярд доларів, тому компанії, ймовірно, шукають способи заощадити свої гаманці в цій галузі.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір