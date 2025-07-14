Біткоїн сягнув рекордних 123 000 дол.

14 июля 2025 г., 14:30

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Як повідомляє Reuters, біткоїн у понеділок вперше перевищив позначку в 120 000 доларів, що стало значною віхою для найбільшої у світі криптовалюти.





Зазначається, що інвестори покладають надії на потенційні політичні рішення, які давно очікуються індустрією цього тижня.





Біткоїн досяг рекордного максимуму в 123 153,22 долара, перш ніж дещо відкотився, торгуючись приблизно на рівні 122 000 доларів.





Пізніше того ж дня Палата представників США мала обговорити низку законопроектів, які покликані забезпечити цифрову активну індустрію необхідною нормативно-правовою базою. Ці вимоги знайшли відгук у президента США Дональда Трампа, який назвав себе "криптопрезидентом" і закликав політиків переглянути правила на користь індустрії.





«Наразі це результат низки сприятливих факторів, — зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор (Tony Sycamore), посилаючись на сильний інституційний попит, очікування подальшого зростання та підтримку з боку Трампа як причини для зростання. - Це був дуже сильний рух протягом останніх шести-семи днів, і важко передбачити, де він зупиниться зараз. Схоже, він легко може досягти рівня в 125 000 доларів».





Зростання біткоїна, який цього року вже піднявся на 30%, викликало ширше ралі серед інших криптовалют протягом останніх кількох сесій, навіть на тлі хаотичної тарифної політики Трампа. Ефір, другий за величиною токен, досяг більш ніж п'ятимісячного піку в 3 059,60 долара, тоді як XRP та Solana зросли приблизно на 3% кожен. За даними CoinMarketCap, загальна ринкова вартість сектору зросла до приблизно 3,81 трильйона доларів.





«Що ми знаходимо цікавим і уважно відстежуємо, так це ознаки того, що біткойн зараз розглядається як довгостроковий резервний актив, і не лише роздрібними інвесторами та установами, а й деякими центральними банками, — прокоментувала Грейсі Лін (Gracie Lin), генеральний директор криптобіржі OKX у Сінгапурі. — Ми також спостерігаємо зростання участі інвесторів з Азії, включаючи сімейні офіси та управляючих капіталом. Це сильні ознаки ролі біткойна у світовій фінансовій системі та структурного зсуву у його сприйнятті, що свідчить про те, що це не просто чергове ралі, зумовлене ажіотажем».





Раніше цього місяця Вашингтон оголосив тиждень з 14 липня "крипто-тижнем", протягом якого члени Конгресу мають проголосувати за закони Genius Act, Clarity Act та Anti-CBDC Surveillance State Act. Найбільш значущим законопроектом є Genius Act, який має на меті створити федеральні правила для стейблкоїнів.





Водночас ціни на крипто-акції та біржові фонди зросли. У США на передринкових торгах акції криптобіржі Coinbase зросли на 1,7%, тоді як Strategy, що володіє біткойнами, піднялися на 3,3%. Акції крипто-майнера Mara Holdings підскочили на 4,6%. Зареєстровані в Гонконзі спотові біткойн-ETF, запущені China AMC, Harvest та Bosera, також досягли рекордних максимумів.

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