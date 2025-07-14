Держспецзв’язку співпрацюватиме з італійським Національним агентством з кібербезпеки

14 июля 2025 г., 15:20

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України й Національне агентство з кібербезпеки Італійської Республіки (ACN) уклали Меморандум про взаєморозуміння, спрямований на посилення спільної протидії кіберзагрозам та підвищення кіберстійкості.

Документ закладає основу для двостороннього співробітництва з метою об'єднання зусиль з кіберзахисту та обміну досвідом. Реалізація цілей меморандуму буде досягатися через реалізацію спільних робочих програм та проєктів.

Метою співпраці є розвиток взаємодії у сфері кібербезпеки на принципах взаємності та рівної вигоди, відповідно до законодавства країн-учасниць та норм міжнародного права.

Меморандум є розвитком домовленостей, закріплених в Угоді про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Італією, яку було підписано Президентом України Володимиром Зеленським та Премʼєр-міністром Італії Джоржею Мелоні.

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