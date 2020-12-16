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Интеллектуальные инверторы Huawei FusionSolar завоевывают все большую популярность! 

16 декабря 2020 г., 18:21
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Интеллектуальные инверторы Huawei FusionSolar завоевывают все большую популярность!

Компания Huawei объявила о поставке солнечных инверторов Huawei FusionSolar общей мощностью 110 MВт греческом дочернему предприятию компании Krannich Solar. На данный момент уже осуществлена ​​поставка оборудования общей мощностью 95 Mвт.

Krannich Solar - сертифицированный дистрибьютор инверторов Huawei FusionSolar в Греции и на Кипре.

Компании Krannich Solar и Huawei объединяет общая цель - способствовать расширению использованию фотоэлектрических решений за счет проведения специализированных программ обучения, а также инсталляций наиболее эффективных решений.

Huawei и ее инновационные инверторы FusionSolar, созданные благодаря накопленному за более 30-летнего опыту в области информационно-цифровых технологий, открывают новую эпоху применения искусственного интеллекта в сфере солнечной энергетики. Компания устанавливает новые стандарты производства электроэнергии, эксплуатации и технического обслуживания оборудования, подключение его к электросети и обеспечения безопасности

Генеральный директор Krannich Solar Александрос Афанасия заявил: «Krannich Solar имеет 25-летний опыт работы в сфере поставок фотоэлектрического оборудования во всем мире и продолжает достигать впечатляющих успехов на местном рынке фотоэлектрических систем. Мы завоевываем доверие клиентов благодаря высокому качеству, надежности и широкому ассортименту инверторов Huawei, которые можно подобрать для солнечных электростанций любого масштаба; а также благодаря комплексному техническому обслуживанию, которое осуществляет греческая команда Huawei».

Региональный директор по продажам компании Huawei Сэм Чжэн отметил: «Huawei глобально меняет отрасль солнечной энергетики благодаря применению технологии искусственного интеллекта, что позволяет удовлетворять потребности человечества в электроэнергии в будущем и превратить фотовольтаику в основной источник получения электроэнергии. В Греции наша компания динамично развивается и продолжает укреплять свое локальное присутствие. Мы стремимся эффективно реагировать на растущий спрос на установку и обслуживание солнечных систем, оказывать услуги по вводу в эксплуатацию, технической поддержки и при необходимости срочной замены инверторов на новые с местного склада».

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