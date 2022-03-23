Bitdefender вживає заходів проти російського вторгнення в Україну

23 марта 2022 г., 12:35

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Світ здригнувся 24 лютого від початку найбільшого збройного зіткнення в Європі з часів Другої світової війни – росія вторглася в Україну в рамках ескалації конфлікту, що розпочався у 2014 році.



У наступні дні, поки російські військові нападали на Україну та її населення, Румунія та Польща намагалися врегулювати масштабну гуманітарну кризу, розв'язану вторгненням.



На сьогоднішній день уряд Румунії, гуманітарні організації та компанії допомогли близько 500 000 жінок і дітей потрапити в безпечне місце та знайти тимчасовий будинок подалi від війни.



Все більше міжнародних компаній приєднуються до санкцій проти росії, зупиняючи торгівлю та бізнес-процеси. Компанія Bitdefender, штаб-квартира якої находиться у Бухаресті, всіляко підтримує народ України, і було ухвалено рішення припинити всі продажі програмних рішень виробника у росії.



З початку війни Bitdefender надає технічні консультації, аналітику загроз та технології кібербезпеки громадянам та організаціям України, країн-членів НАТО та ЄС. Спільно з Національним управлінням кібербезпеки Румунії (DNSC) Bitdefender пропонує приватним особам та компаніям безкоштовний доступ до рішень Bitdefender, щоб посилити їхню безпеку.



Лабораторії Bitdefender з дослідження кіберзагроз та Центр операцій з безпеки постійно відстежують кібератаки, націлені на простір НАТО/ЄС, і випускають попередження про нові результати.



Атаки національних держав спрямовані не лише на територію України. Інші країни ЄС та НАТО, які підтримали Україну, також стали жертвами 100-кратного збільшення кібератак на цифрову інфраструктуру. У зв'язку з цією ескалацією і з огляду на репутацію Росії як провідної сили в кібервійнах, європейські урядові організації Німеччини та Італії рекомендують не використовувати програмне забезпечення російського виробництва, щоб обмежити наслідки потенційної атаки на ланцюжок поставок та забезпечити постачальникам "відповідну технічну підтримку їх продукції та послуг".



На сході НАТО компанія Bitdefender створює одні з найефективніших у світі технологій кібербезпеки. Понад два десятиліття рішення Bitdefender допомагають користувачам, підприємствам та урядам у всьому світі протистояти кібератакам. Підтвердженням цього є численні нагороди від міжнародних незалежних організацій з тестування, таких як AV-TEST, PC Magazine та інші.



Довіра та захист конфіденційності - ось основні складові будь-якого програмного продукту Bitdefender, будь то рішення для домашнього або бізнес-використання.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист