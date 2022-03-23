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Сервіси Apple, включаючи App Store, відновлюються після відключення другий день поспіль

23 марта 2022 г., 11:45

Як повідомляє Reuters, сервіси Apple Music, мобільний App Store і Podcasts від Apple відновили роботу у вівторок після того, як було їх відключеннями другий день поспіль.

Збій у вівторок також торкнувся Mac App Store, користувачів Apple Card, Apple Books, iCloud Web Apps і Weather. Відключення в понеділок зачепило 11 сервісів Apple, включаючи Arcade і Maps.

Відразу не було ясно, що спричинило відключення в обидва дні, але згідно з  Bloomberg News  в понеділок Apple повідомила співробітникам, що збій пов’язаний з системою доменних імен або DNS.

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