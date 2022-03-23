Чат-бот robota.ua спрощує пошук роботи в Україні та закордоном

Один з найбільших в Україні порталів для пошуку роботи robota.ua оголосив про запуск Telegram-бота для швидкого пошуку актуальних вакансій.
Чат-бот RobotaNow дозволить спростити та пришвидшити процес пошуку роботи в Україні та закордоном.
https://t.me/robotaua_now_bot
Що може чат-бот:
• знайти актуальні вакансії за містом та професією
• знайти віддалену роботу
• підписатись на нові вакансії за вибраними параметрами пошуку
• знайти вакансії за кордоном
Підкреслються, що чат-бот дуже простий у використанні й на кожному кроці має підказки, що робити далі.
Об’єднавши зусилля, ми обов’язково переможемо та відбудуємо економіку нашої країни!
Слава Україні!
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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