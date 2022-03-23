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Чат-бот robota.ua спрощує пошук роботи в Україні та закордоном

23 марта 2022 г., 13:25

Один з найбільших в Україні порталів для пошуку роботи robota.ua оголосив про запуск Telegram-бота для швидкого пошуку актуальних вакансій.

Чат-бот RobotaNow дозволить спростити та пришвидшити процес пошуку роботи в Україні та закордоном.

https://t.me/robotaua_now_bot

Що може чат-бот:
 •   знайти актуальні вакансії за містом та професією
 •   знайти віддалену роботу
 •   підписатись на нові вакансії за вибраними параметрами пошуку
 •   знайти вакансії за кордоном

Підкреслються, що чат-бот дуже простий у використанні й на кожному кроці має підказки, що робити далі.

Об’єднавши зусилля, ми обов’язково переможемо та відбудуємо економіку нашої країни!

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