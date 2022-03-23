Чат-бот robota.ua спрощує пошук роботи в Україні та закордоном

23 марта 2022 г., 13:25

Один з найбільших в Україні порталів для пошуку роботи robota.ua оголосив про запуск Telegram-бота для швидкого пошуку актуальних вакансій.



Чат-бот RobotaNow дозволить спростити та пришвидшити процес пошуку роботи в Україні та закордоном.



https://t.me/robotaua_now_bot



Що може чат-бот:

• знайти актуальні вакансії за містом та професією

• знайти віддалену роботу

• підписатись на нові вакансії за вибраними параметрами пошуку

• знайти вакансії за кордоном



Підкреслються, що чат-бот дуже простий у використанні й на кожному кроці має підказки, що робити далі.



Об’єднавши зусилля, ми обов’язково переможемо та відбудуємо економіку нашої країни!



Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист