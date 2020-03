Главная » Статьи BEST CIO 2019 — итоги конкурса Автор – КО , 2 марта +33

голоса Tweet 27 февраля в галерее ArtHall D12 состоялась торжественная церемония завершения Двенадцатого Всеукраинского конкурса ИТ-директоров BEST CIO 2019. Про само мероприятие мы расскажем в отдельном материале, а сегодня знакомим с победителями и финалистами проекта. ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Ярослав Макута Winner Group Ukraine Возраст 39 лет

На текущей должности с 2015 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел. Главными приоритетами Ярослава в прошлом году были: облака и облачные сервисы, технологии для бизнеса, культура компании как часть процесса цифровой трансформации. Один из основных вызовов, с которым CIO успешно справился, — изменение культуры компании, подходов и способов реализации решений в соответствии с современными требованиями и технологиями. Благодаря Ярославу, был запущен проектный офис и офис управления/оптимизации бизнес-процессов. Это позволило не только упорядочить все проектные активности и работы по автоматизации бизнес-процессов, но и реализовывать их в соответствии с современными тенденциями. Можно отметить следующие важные проекты, реализованные под управлением CIO в 2019 г.: система лидменеджмента для дилерской сети;

учет и прогнозирование склада с использованием AI;

Microsoft Talent — учет, подбор и адаптация персонала;

система учета и управления строительной и лизинговой компаний;

лидогенерация с использованием Big Data;

комплекс автоматической фотосъемки автомобилей, интегрированной с ERP;

интеграция с автоматизированными системами производителей автомобилей;

создание универсальной шины данных. Михаил Басманов Renault Ukraine Возраст 35 лет

На текущей должности с 2008 г.

Персонал предприятия 50-99 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 5-9 чел. Три главных приоритета Михаила в 2019 г.: разработка и внедрение единой системы по управлению дилерскими предприятиями по всей Украине (Dealer Management System);

разработка и внедрение ERP для нового склада запчастей;

запуск диджитал-решений для клиентов: онлайн-запись на тест-драйв с возможностью просмотра доступных моделей и времени у всех дилеров; онлайн-калькулятор ТО — расчет стоимости обслуживания автомобиля по VIN-номеру или по параметрам автомобилей. Сергей Дараган ЭЛИТ-Украина Возраст 50 лет

На текущей должности с 2011 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. В прошлом году под управлением Сергея реализованы: модернизация WMS (составная часть ERP Microsoft Dynamics NAV) и переход на 100%-ное использование мобильных RF-терминалов;

интеграция Microsoft Dynamics NAV с ведущими украинскими банками и платежными терминалами самообслуживания для мгновенного перевода платежей клиентов;

создание онлайн-ресурса по обслуживанию корпоративных парков автомобилей (Car Fleet Service) и его интеграции с ERP;

масштабное внедрение Service Desk, в котором все подразделения бэк-офиса участвуют в качестве служб поддержки (IT, SCM, PM, Finance, Logistics). РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ Иван Славиогло Fozzy Group Возраст 39 лет

На текущей должности с 2008 г.

Персонал предприятия свыше 10000 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 5000 чел.

ИТ-сотрудников свыше 500 чел. Иван — CIO одной из крупнейших торгово-промышленных групп Украины, являющейся лидером украинского рынка ритейла. В прошлом году главными приоритетами CIO были: инновационность и диджитализация, бизнес-ориентированность, интеграция и подключение новых сервисов. ИТ-подразделение Fozzy Group вовлечено во все процессы бизнеса и является партнером по многим инициативам. «И даже в тех сферах, где раньше трудно было себе представить, что это возможно», — отметил CIO. В холдинге сформировано около 15 agile-команд: c маркетингом, коммерческим отделом, операционным подразделением, логистикой, финансами, все они совместно с ИТ-специалистами работают на нужды бизнеса. Также ведется активный поиск партнеров, внешние компании привлечены к проектам ERP, WMS и др. Проводятся хакатоны. Благодаря действиям CIO, в компании обеспечен постоянный поток внедрений. Проект, которым особо гордится Иван: оплата через QR в приложениях «Сильпо» и «Фора». Павел Березин Eldorado Возраст 37 лет

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел. В 2019 г. под руководством Павла реализованы: разработка и запуск нативного мобильного приложения;

проект Supply Chain Management по управлению цепочками поставок;

построение CRM (на платформе Creatio);

разработка ChatBot для сотрудников и клиентов;

проект Digital Shop;

внедрение ERP на платформе BAS;

запуск проекта Transport Management System;

внедрение Human Resources Management;

проект разработки международных стандартов финансовой отчетности;

запуск Learning Management System. Николай Рясько ФУДКОМ Возраст 37 лет

На текущей должности с 2015 г.

Персонал предприятия 5000-9999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 50-99 чел. Главные приоритеты Николая: диджитализация, операционная эффективность бизнеса за счет ИТ-составляющей и внедрение инноваций для создания конкурентного преимущества. В 2019 г. CIO успешно справился со следующими вызовами: запуск мобильного приложения Pick&Go, благодаря которому новый клиентский опыт был впервые принесен в продуктовый ритейл и дан новый вектор развития решениям самообслуживания;

автоматизация цепочек поставок и решений на распределительных центрах;

повышение эффективности использования информационных систем компании;

внедрение системы внутреннего электронного документооборота для части процессов в группе компаний;

развитие системы аналитики и прогнозирования;

старт процесса оценки проектов обновления/замены устаревших информационных систем. ФАРМАЦЕВТИКА Андрей Романенко Фармацевтическая компания «Дарница» Возраст 48 лет

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. Согласно оценкам экспертов, компания «Дарница» занимает 7% фармацевтического рынка Украины. Фирма производит более 250 наименований готовых лекарственных средств. ИТ-составляющая в этой деятельности, безусловно, есть и с каждым становится все значимее. Главные приоритеты Андрея в 2019 г.: изменение парадигмы работы ИТ-подразделения — стать частью бизнеса; построение эффективной гибридной ИТ-платформы с использованием облаков (Microsoft Azure, Office 365); разработка и реализация стратегии по устранению разрывов основных бизнес-процессов. Под руководством CIO были реализованы: модель эффективной трансформации процессов и внедрения информационных систем; внедрение системы электронного документооборота согласно требованиям GxP (платформа OpenText); построение процессов и сертификация согласно ISO 27001. Сергей Очеретенко ENZIM Group Возраст 42 года

На текущей должности с 2014 г.

Персонал предприятия 200-499 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 100-199 чел.

ИТ-сотрудников 5-9 чел. Сергей — топ-менеджер, который руководит ИТ-департаментом биотехнологической, торгово-промышленной группы компаний, крупнейшего производителя биопрепаратов в Украине. ИТ-проекты, реализованные под руководством CIO в прошлом году: автоматизация бизнес-процессов производства продукции и складской логистики путем доработки решения 1С-УПП;

увеличение узнаваемости продукции компании в Интернете за счет расширения инструментов интернет-маркетинга;

создание пула корпоративных серверов с целевым назначением и перераспределением нагрузки на аппаратные мощности и каналы связи. Богдан Трохименко ДКП «Фармацевтическая фабрика» (TM Vishpha) Возраст 36 лет

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия 200-499 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 50-99 чел.

ИТ-сотрудников 1-4 чел. Основной фокус Богдана — ИТ-инфраструктура компании, при этом он отвечает за построение и работу всех информационных систем управления предприятием. Хотя CIO не входит в совет директоров, он активно участвует в подготовке и влияет на утверждение бюджета ИТ. Прошлый год прошел для него под знаком оптимизации. Он принимал активное участие в проекте обновления ERP. ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА Тарас Гошовский Международные авиалинии Украины Возраст 37 лет

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел. Главные приоритеты Тараса в 2019 г.: увеличение доходности компании путем внедрения проектов со значимой ценностью либо дающими максимально быстрый эффект;

внедрение и развитие проектной методологии работы как внутри ИТ-подразделения, так и во всей компании;

инвестирование в развитие и удержание ключевых сотрудников, рост потенциала «молодых». Благодаря действиям CIO в МАУ удалось запустить проектный офис. В результате была создана площадка для централизации портфеля проектов. Во все значимые проекты вошли представители ИТ-подразделения (зачастую на роль руководителей). Проекты получили необходимые атрибуты и расчеты эффективности, после чего были вынесены на рассмотрение Наблюдательного Совета и утверждены на 2020-2021 финансовые годы. Среди других важных результатов прошлого года: реструктуризация Дирекции ИТ;

прохождение аудита ИТ;

внедрение СЭД (на базе elDoc);

централизация оперативного контура ERP;

построение системы стандарта New Distribution Capability (2018-2019);

разработка системы сбора и анализа полетных данных (Altea FM) (2018-2019);

проект по соответствию GDPR;

автоматизация процесса компенсаций пассажирам. Олег Арефьев ИнТайм Возраст 29 лет

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел. В прошлом году под руководством CIO выполнены: развитие и укрепление резервной площадки в облаке;

миграция офисной телефонии и контакт-центра в облако, строительство кластера;

внедрение RPA в ряде операционных процессов;

выработка стратегии объединения бизнес-процессов и глубокая интеграция информационных систем;

разработка собственного ПО класса Identity Management;

запуск следующего модуля системы SAP Cloud for Customer (C4C);

разработка обновленной складской системы;

утверждение обновленного формата ИТ-департамента. Дмитрий Вербовский Международный аэропорт Борисполь Возраст 42 года

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 100-199 чел. В перечне приоритетов Дмитрия: обновление ИТ-инфраструктуры компании, переход ИТ-подразделения на сервисную модель предоставления услуг, соединение потребностей бизнеса и стратегии развития ИТ. В 2019 г. под управлением Геннадия реализовывались: внедрение ERP-системы;

внедрение системы автоматического прохождения паспортного контроля с использованием биометрических паспортов;

внедрение системы обнаружения дронов в зоне посадки воздушных судов;

внедрение гиперконвергентной серверной инфраструктуры;

внедрение SIEM;

обновление терминальных систем обслуживания пассажиров. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ Иван Романенко Секретариат Кабинета Министров Украины Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. Под руководством Ивана в прошлом году осуществлены: запуск новой системы контроля доступа в Доме Правительства Украины с созданием системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения и видеоконтроля и их взаимоинтеграция, а также внедрением служебного удостоверения на основе ID-карты.

внедрение программно-аппаратного комплекса виртуальных рабочих мест (VDI). Андрей Кузмич Украинский государственный центр радиочастот Возраст 51 год

На текущей должности с 2016 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел. Под контролем CIO в прошлом году осуществлено: создание системы и услуг Mobile Number Portability (MNP);

запуск портала услуг предприятия;

разработка электронного кабинета спецпользователя для согласования радиочастотных присвоений;

формирование и обмен с контрагентами хозяйственными и бухгалтерскими документами в электронной форме;

внедрение геоинформационной системы ESRI ArcGIS;

построение SIEM. Александр Шубенко Укроборонпром Возраст 39 лет

На текущей должности с 2014 г.

Персонал предприятия 200-499 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. Среди вызовов, которые преодолел CIO в прошлом году: расширение количества предприятий, которые будут использовать ERP-систему для управления предприятием;

завершение внедрений на предприятиях, где еще не завершен этап внедрения управления производством;

автоматизация управления проектной деятельностью компаний. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС Владимир Мельник EPIKUR Возраст 33 года

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. Владимир стал инициатором реализации стратегии управления ИТ-потребностями компании, приведения всех инновационных проектов 2019 г. в соответствие с культурой инноваций (Society for Information Management) и экономической составляющей (по показателям NPV, ROI, IRR, PP), а также повышения уровня кибербезопасности с использованием технологий Human Layer Security и Mobile Device Management. Как рассказал CIO, для него самым большим вызовом в прошлом году была оцифровка огромного массива информации для подготовки реализации проекта по внедрению комплекса систем глубокого обучения (deep learning) для всех блоков производства и продаж компании. Благодаря внедрению ряда систем безопасности и переходу на Multicloud (PrivateCloud + SaaS) в компании удалось повысить уровень защищенности и уменьшить отказоустойчивость на 22,5%, что является одним из лучших показателей по агропромышленной отрасли Украины. Андрей Ефименко АПГК «Днепровская» Возраст 34 года

На текущей должности с 2019 г.

Персонал предприятия 1000-4999

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 5-9 чел. Под руководством Андрея в прошлом году выполнены: разработка систем учета нового цеха с нуля;

внедрение технологий виртуализации;

перевод всех пользователей на работу через терминальный сервер;

регламентация и стандартизация серверного и клиентского ПО в филиалах и центральном офисе;

использование кроссплатформенных решений с использованием смартфонов. Михаил Иванов Сигнет Холдинг Возраст 33 года

На текущей должности с 2019 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 100-199 чел.

ИТ-сотрудников 1-4 чел. Под контролем CIO внедрены системы: расчета и контроля расстояний перевозчиков при доставке урожая с поля; видеонаблюдения; контроля доставки урожая с поля; идентификации питания, бизнес-аналитики; распознавания свой-чужой. А также мобильные приложения и терминал самообслуживания. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Григорий Лисничий Moneyveo Возраст 29 лет

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия 500-999

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. 2019 г. прошел для Григория под знаком диджитализации и прозрачности процессов и показателей компании. Используя философию Lean, CIO занимался сокращением так называемых «непроизводственных затрат» в процессах, а ИТ в данной ситуации выступала драйвером автоматизации и оптимизации. Такой подход позволил сократить операционные издержки и повысить эффективность Moneyveo. Важные проекты прошлого года: создание робота-коллектора;

внедрение системы противодействия и управления инсайдерскими угрозами (Insider Threat Intelligence);

внедрение BPM-cистемы;

переработка архитектуры гибридного облака с подключением ресурсов Microsoft Azure к частному облаку;

внедрение системы HRMS&Education;

запуск корпоративного портала компании;

реализция ряда проектов по цифровизации. Сергей Лозко Uklon Возраст 33 года

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 200-499 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры свыше 5000 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел. В прошлом году под управление Сергея были реализованы: масштабная реструктуризация работы ИТ-подразделения в условиях активного роста компании;

разработка собственной тикетной системы;

инициатива ухода от стороннего ПО;

обеспечение эффективной разработки новых решений на основе микросервисной архитектуры и гибких методологий управления проектами;

запуск Data Science — самодостаточной команды по работе с большими данными;

внедрение института Project Management. Андрей Чигаркин Parimatch Возраст 33 года

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 200-499 чел. Под руководством Андрея выполнены: обновление унаследованной ИТ-инфраструктуры;

автоматизация подсчета KPI ИТ и прозрачность их отображения для всех сотрудников;

внедрение Identity-based Firewall auth для унификации прав сетевого доступа в ДЦ;

построение системы автономного выделения ресурсов под разработчиков без привлечения ресурсов инфраструктурного отдела. КРУПНЫЕ БАНКИ Юрий Колесников Ощадбанк Возраст 49 лет

На текущей должности с 2012 г.

Персонал предприятия свыше 10000 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры свыше 5000 чел.

ИТ-сотрудников 200-499 чел. Юрий более 8 лет трудится на посту ИТ-директора Ощадбанка. В 2019 г. наиболее важными и приоритетными для него были доработки информационной системы банка по монетизации субсидий и льгот в безналичной и наличной формах. В рамках проекта внедрен и активно развивается единый веб-портал для омниканального обслуживания всех клиентов и контрагентов. Также в банке был стандартизирован жизненный цикл банковских продуктов, развернута крупнейшая система управления виртуализацией сети — Intelligent Wide Area Network. Осуществляются работы по внедрению инфраструктуры защищенных рабочих мест по технологии «Тонкий клиент». Наконец, благодаря CIO построено частное облако на базе технологий виртуализации и решения по организации территориально распределенного кластера хранения и обработки данных. Андрей Гриценюк ПриватБанк Возраст 41 год

На текущей должности с 2019 г.

Персонал предприятия свыше 10000 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры свыше 5000 чел.

ИТ-сотрудников свыше 500 чел. В прошлом году Андрей уделял внимание следующим важным бизнес-проектам: внедрение новой суперсовременной розничной банковской системы Аккорд (2,2 млрд счетов, время закрытия дня — 15 мин);

повышение производительности работы Процессингового центра (ни одного сбоя в Черную пятницу и на Новый год);

внедрение стриминговых технологий на базе Kafka;

запуск нового центра обработки данных;

миграция на современную BPM-систему. Андрей Саченко Альфа-Банк Возраст 43 года

На текущей должности с 2011 г.

Персонал предприятия 5000-9999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры свыше 5000 чел.

ИТ-сотрудников 200-499 чел. В 2019 г. под контролем Андрея были успешно проведены следующие проекты: слияние Альфа-Банка и Укросоцбанка (самое крупное слияние за последнее десятилетие);

построение и переезд основного ЦОД (а это 6 грузовиков оборудования, 25 тонн веса, без остановки и влияния на работу банк);

оптимизация работы с вендорами;

использование аутсорсинга;

оптимизация инфраструктуры. МАЛЫЕ БАНКИ Сергей Федоров Пиреус Банк МКБ Возраст 47 лет

На текущей должности с 2012 г.

Персонал предприятия 200-499 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел. Пиреус Банк в Украине постоянно занимает одни из лидирующих позиций в различных рейтингах. Не в последнюю очередь это заслуга работы Сергея. В 2019 году были успешно внедрены следующие проекты: реализована текущая стратегия ИТ и разработана на 2020-2022 гг.;

заложена база для Digital transformation банка;

MIS reporting development;

роботизация бизнес-процессов. Олег Дидиченко Sky Bank Возраст 53 года

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 100-199 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 100-199 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. Под руководством Олега реализованы: построение системы защиты инфраструктуры на базе решений McAfee;

развитие системы клиент-банк;

внедрение документооборота;

развертывание и внедрение Service Desk;

внедрение мобильного банкинга (работы идут). Алексей Токовенко Агропросперис Банк Возраст 37 лет

На текущей должности с 2014 г.

Персонал предприятия 50-99 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 50-99 чел.

ИТ-сотрудников 5-9 чел. Важные проекты Алексея в 2019 г.: модернизация ИТ-инфраструктуры основной и резервной серверных площадок;

построение отделений банка (ИТ-обеспечение);

внедрение СЭД и электронного архива;

внедрение системы дистанционного обслуживания;

внедрение системы предотвращения вторжений IDS/IPS;

внедрение системы Service Desk;

внедрение системы управления проектами;

модернизация Core Banking System. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ Кирилл Гончарук Укртелеком Возраст 37 лет

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия свыше 10000 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры свыше 5000 чел.

ИТ-сотрудников 200-499 чел. В прошлом году основными приоритетами для Кирилла были: построение современного ландшафта информационных систем компании, сокращение time to market, уменьшение влияния человеческого фактора на бизнес, Е2Е-контроль SLA для всех услуг;

инициация и разработка новых продуктов для В2В-клиентов, реализация уникальных интегрированных решений для различных бизнесов;

обеспечение информационной безопасности. Самым значимым проектом прошлого года CIO считает автоматизацию бизнес-процессов на базе платформы ВРМ. В результате проекта компания получила сквозной процесс от контакта с абонентом в центре обслуживания или колл-центре, включая все обслуживающие функции, до инженеров в полях, предоставляющих непосредственно сервис. Наибольшим вызовом для Кирилла стало внедрение сквозного процесса устранения клиентских инцидентов. В данном проекте, кроме замещения и интеграции ряда старых систем, радикально менялись бизнес-процессы компании. Запуск происходил по всей стране одновременно — более 8 тыс. пользователей в один день полностью перешли на новые процессы. Вторым вызовом был переход ядра сети на SDN. Переход на полностью новую сетевую инфраструктуру прошел без остановки сервисов для бизнеса. Третий вызов заключался во включении функции информационной безопасности в ИТ и обеспечение защиты ресурсов всей компании в целом. Владимир Дубей Datagroup Возраст 43 года

На текущей должности с 2015 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 50-99 чел. В приоритетах Владимира в прошлом году были: запуск проектов автоматизации бизнес-процессов продажи/производство/обслуживание на платформе Terrasoft bpm`online (CRM+SD+NTS) и создание собственной компетенции по разработке; автоматизация отчетности на базе продукта Microsoft Power BI; оптимизация CAPEX/OPEX ИТ-бюджета компании. Среди результатов работы CIO: создание единого центра управления разработкой ПО и внедрение методики SCRUM. Также он гордится тем, что его команде удалось создать Единую Информационную Систему (ЕИС) компании, интегрировать основные бизнес-приложения, вычистить данные в системах, структурировать базы и справочники, а также централизовать отчетность. Андрей Жуковский Киевстар Возраст 42 года

На текущей должности с 2019 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 200-499 чел. Главный вызов, с которым столкнулся CIO в прошлом году — замена биллинговой системы тарификации контрактных абонентов и сопутствующей технологической обвязки для устранения бизнес-рисков, связанных с непрерывным предоставлением сервис. Среди важных проектов 2019 г. Андрей отметил замену инфраструктуры Business Support Subsystem на систему нового поколения с целью получения новой функциональности и оптимизации общей стоимости владения комплексом решений. Также он уделял внимание реорганизации ИТ-подразделения для обеспечения эффективных решений новых бизнес-задач, вызванных необходимостью диверсификации бизнеса, а также применения итеративных подходов в построении и развитии продуктов компании. ЭНЕРГЕТИКА Владимир Красотин Укрнафта Возраст 38 лет

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия свыше 10000 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 200-499 чел. В 2019 г. под руководством CIO проходило: внедрение решений по ИТ-безопасности;

внедрение процессов и решений Incident & Change management, Project management, разработка каталога ИТ-сервисов;

внедрение решений по онлайн-мониторингу и визуализации ИТ-инфраструктуры;

завершение нескольких этапов внедрения новой централизованной ERP;

запуск системы онлайн-обучения работников;

внедрение CRM для программы лояльности в розничной сети АЗС и др. Сергей Галаган НЭК «Укрэнерго» Возраст 44 года

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 5000-9999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры свыше 5000 чел.

ИТ-сотрудников свыше 500 чел. Главные приоритеты Сергея: развитие систем диспетчерского управления как важнейшего инструмента по обеспечению надежной работы энергосистемы Украины;

повышение кибербезопасности предприятия как объекта критической инфраструктуры;

развитие ИТ-инфраструктуры, обеспечение надежной платформы для работы технологических и прикладных систем предприятия. В 2019 г. под руководством CIO реализованы: построение Security Operation Center (SOC) с внедрением ряда решений кибербезопасности;

разделение сетей;

SCADA;

старт внедрения WAMS (Wide Area Monitoring System);

DataHUB (платформа обмена информацией с единой базой данных точек коммерческого учета и историей электропотребления каждого потребителя);

унификация и централизация информационных систем, централизация и консолидация вычислительных мощностей, обновление устаревших и дорогих в обслуживании ИС. Марина Квашнина НАК «Нафтогаз Украины» Возраст 42 года

На текущей должности с 2019 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 200-499 чел. Марина заняла должность ИТ-директора Нафтогаза в мае прошлого года, но при этом уже успела отлично зарекомендовать себя на этой позиции, сосредоточив свои усилия на следующих проектах: разработка стратегии ИТ и регламентирующих документов;

внедрение централизованных ИТ-решений и их тиражирование (платформа SAP ERP);

проект разработки ИТ-архитектуры;

проекты для автоматизации первоочередных процессов на платформе Business Processes Management;

проекты для последующего развития и тиражирования решений на платформе SAP S4/HANA;

внедрение системы класса Energy Trading & Risk Management.

