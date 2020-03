Главная » Статьи Фоторепортаж с церемонии награждения Best CIO 2019 Автор – КО , 5 марта +11

голос Tweet 27 февраля в галерее ArtHall D12 на торжественной церемонии были объявлены победители Двенадцатого Всеукраинского конкурса ИТ-директоров BEST CIO. Церемония награждения проходила в уже знакомой участникам BEST CIO галерее ArtHall D12 Андрей Гриценюк (ПриватБанк) показывает Артему Орлову и Алексею Самарину (оба из компании Avalis) новые возможности приложения Приват24 Татьяна Гончарова (Донбассэнерго) и Олег Гокунь (Lenovo) Атмосфера, как всегда, располагала к хорошему настроению. Слева направо: Сергей Онищук (NetApp), Сергей Хачиньян (IT-Solutions) и Андрей Саченко (Альфа-Банк) Виталий Иванов (Roshen) и Александр Шубенко (Укроборонпром) Андрей Романенко («Дарница», по центру) рассказывает коллегам о задачах ИТ в фарме Владимир Поздняков (DX Agent, по центру) и Сергей Мартынчук (Cisco, слева) обсуждают седующее мероприятие серии DX Вячеслав Шевчук («БРСМ-Нафта», по центру) Павлу Цимбалу (BERTA group, справа): «В прошлом году мы открыли свой первый супермаркет при АЗК!» Участники проекта в ожидании оглашения результатов Best CIO 2019 Михаил Лаптев («Компьютерное Обозрение»): «Мощь, которую несут ИТ для бизнеса, все еще остается нераскрытой. И речь идет даже не о каких-то новомодных вещах типа Machine Learning, Big Data и пр. Мы говорим об инфраструктурных решениях, автоматизации бизнес-процессов и т. д. Во многих компаниях это все еще ждет реализации. И, безусловно, данный потенциал должен быть раскрыт ИТ-директорами для которых проводится наш проект» Николай Давиденко («Укртелеком») готовится назвать победителя в категории «Торговые организации»: «В этой отрасли конкурентная среда и ландшафт в ближайшие годы будут меняться, и в Украине тоже. И от того, насколько активно компании и CIO будут вовлечены в процесс цифровой трансформации, будет зависеть их будущее» Ярослав Макута (Winner Group Ukraine), победитель в номинации «Торговые организации»: «Прежде всего я хотел бы поблагодарить компанию Winner, которая предоставила возможность реализовать множество интересных проектов» Номинация «Торговые организации»: Сергей Дараган (ЭЛИТ-Украина), Ярослав Макута (Winner Group Ukraine) и Михаил Басманов (Renault Ukraine) Андрей Погорелый (CIOneer): «Очень приятно объявлять победителя в категории, которая называется Информационные технологии, потому что мы все оттуда родом» Победитель в номинации «Информационные технологии» Григорий Лисничий (Moneyveo): «ИТ-директор — это проводник между бизнесом и технологиями, которые помогают достигать поставенные цели» Номинация «Информационные технологии»: Григорий Лисничий (Moneyveo), Сергей Лозко (Uklon) и Андрей Чигаркин (Parimatch) Сергей Мартынчук (Cisco) перед оглашением победителя в сегменте Крупные банки: «Роль CIO в крупных банках за последние несколько лет достаточно сильно изменилась. ИТ-руководители здесь не просто реализуют какую-то стратегию, они создают продукты. И, по сути, банки уже являются технологическими компаниями» Юрий Колесников (Ощадбанк): «Я хочу пожелать коллегам, чтобы все риски, над которыми вы работаете, никогда не реализовались» Номинация Крупные банки: Юрий Колесников (Ощадбанк), Андрей Саченко (Альфа-Банк) и Андрей Гриценюк (ПриватБанк) Тарас Чабановский (CHGroup): «Компания OKI, которую я представляю, в год своего основания, в 1881 г, изготовила первый коммерческий телефон в Японии, поэтому мне вдвойне приятно оглашать победителя в номинации Телекоммуникации» Победитель в категории «Телекоммуникации» Кирилл Гончарук (Укртелеком): «Я надеюсь, что сегодняшняя номинация откроет большой путь для телекома в клубе BEST CIO» Номинация «Телекоммуникации»: Кирилл Гончарук (Укртелеком), Владимир Дубей (Datagroup), Андрей Жуковский (Киевстар) Владимир Поздняков (DX Agent) в своем докладе рассказал о том, что мир становится программно-определяемым (Software Defined) Дмитрий Седнев (МУК), обращаясь к конкурсантам: «Агропром — именно тот перспективный сегмент, который пока не в полной мере оценил IT Power. Однако путь в сторону таких технологий, как Интернет Вещей, дроны, автоматизированные авто и пр. был начат и уже заложен фундамент для конкуренции с наиболее развитыми с точки зрения ИТ компаниями Украины» Best CIO 2019 в категории «Агропромышленный комплекс» Владимир Мельник (EPIKUR): «Я поздравляю всех коллег, даже тех, кто не победил. Потому что войти в число финаистов BEST CIO — это тоже очень почетно. В прошлом году я был финалистом, а сегодня уже стою на сцене как победитель. Это заслуга не только моя, а всей нашей команды и всего предприятия» Номинация «Агропромышленный комплекс»: Владимир Мельник (EPIKUR), Михаил Иванов (Сигнет Холдинг) и Андрей Ефименко (АПГК «Днепровская») Виктория Чучина (IT-Solutions): «Я хочу пожелать CIO в наступившем году, чтобы ваша ценность в компании росла с той же скоростью, с которой растет объем информации в мире. Чтобы все ваши системы работали стабильно, информация хранилась надежно, а у вас оставалось много времени для развития и инноваций» Андрей Романенко (Фармацевтическая компания «Дарница») — победитель в категории «Фармацевтическая промышленность»: «Роль CIO и успех любого трансформационного проекта заключается исключительно в людях. Поэтому ИТ должны быть с человеческим лицом» Сергей Онищук (NetApp): «В госсекторе CIO приходится решать трудные задачи в непростых условиях. Если посмотреть на любое государственное предприятие: это, как правило, большая организация с большим количеством пользователей, сложной структурой и серьезной бюрократией. Продвинуть идею, получить бюджет, защитить его, провести тендерную процедуру, внедрить и запустить решение — все это задача, сравнимая с полетом на Марс» Победителем в номинации «Государственные структуры» стал Иван Романенко (Секретариат Кабинета Министров Украины), его премию принял его заместитель Александр Возовитов Номинация Государственные структуры: Александр Возовитов (Секретариат Кабинета Министров Украины, вместо Ивана Романенко), Александр Шубенко (Укроборонпром) и Андрей Кузмич (Украинский государственный центр радиочастот) Алексей Самарин (Avalis) готовится объявить победителя в номинации «Транспорт и логистика»: «Эта отрасль чем дальше, тем больше влияет на нашу жизнь. Мир не становится меньше, но мы становимся ближе друг к другу. И важная роль в функционировании отрасли ложится на плечи ИТ-подразделений и их руководителей» Best CIO 2019 в категории «Транспорт и логистика» Тарас Гошовский: «Я благодарен компании МАУ за то, что она создает возможности не просто делать проекты, гордиться ими и пожинать плоды, но каждый день бороться, утверждаться, доказывать свою правоту. Желаю всем коллегам каждый день подобных битв, именно они делают нас сильнее, лучше и успешнее» Номинация «Транспорт и логистика»: Тарас Гошовский (МАУ), Олег Арефьев (ИнТайм, отсутствует) и Дмитрий Вербовский (Международный аэропорт Борисполь) Сергей Детюк (Метинвест) готовится назвать победителя в группе «Малые банки»: «Технологии, безусловно, — наш фундамент. Но я призываю всех присутствующих развивать бизнес-навыки, смотреть на свою работу глазами генерального директора, пытаться думать его мозгами, а технические вопросы делегируйте своей команде» Сергей Федоров (Piraeus Bank ICB): «Я уверен, что диджитализация — это наше будущее. Здесь многое зависит от CIO: нужно стать лидером, возглавить этот процесс, сделать нашу жизнь легче, лучше, эффективнее, и тем самым улучшить саму страну» Номинация «Малые банки»: Алексей Токовенко (Агропросперис Банк), Сергей Федоров (Piraeus Bank ICB) и Олег Дидиченко (Sky Bank) Анна Лахман (Check Point): «Безумовно, енергетична галузь є однією з найголовніших галузей як в житті звичайного громадянина будь-якої держави, так і в життєдіяльності великої чи малої компанії» Best CIO в категории «Энергетика» — Владимир Красотин (Укрнафта): «Хочу поблагодарить всех ИТ-директоров за то, что вы все развиваете свои отрасли, делаете проекты и все это вместе ведет к тому, что мы делаем одно общее нужное дело» Номинация «Энергетика»: Марина Квашнина (НАК Нафтогаз Украины), Владимир Красотин (Укрнафта) и Сергей Галаган (НЭК Укрэнерго) Пригашенные на церемонию в ожидании объявления следующей номинации Тарас Джамалов (Lenovo): «Роль ИТ-департаментов и CIO принципиально поменялась за последние 5-7 лет. Если раньше к ним относились как к сугубо поддерживающей функции, то сейчас мы все чаще встречаем компании, для которых основным фактором успеха выступают информационные технологии» Лучшим ИТ-директором в номинации «Розничная торговля» стал Иван Славиогло (Fozzy Group): «Прежде всего хочу поблагодарить наших гостей. Мы всю историю компании старались удивить гостей: открывали прекрасные магазины, старались удивить ассортиментом, привозили новинки и пр. И пришли к пониманию, что уникален каждый гость, каждая потребность. Даже самая минимальная потребность гостя — это то, ради чего мы должны работать. Эта задача самого высшего порядка, которую невозможно решить без ИТ» «Розничная торговля»: Иван Славиогло (Fozzy Group), Павел Березин (Eldorado, замена) и Николай Рясько (ФУДКОМ) Сергей Хачиньян (IT Solutions) в рамках специальной номинации «Звезда ИТ-инноваций» поздравил Марину Квашнину (НАК Нафтогаз Украины): «Мы выбрали человека, который работает на позиции CIO только год, но сделал очень многое и построил большие планы по ИТ-трансформации компании» Марина Квашнина (НАК «Нафтогаз Украины»): «Наша компания быстро меняется, меняется бизнес-модель, меняется рынок, идет огромное количество изменений оргструктуры и взаимосвязей. Все это большие вызовы. Поэтому у ИТ — большая и ответственная задача принять эти вызовы и помочь бизнесу реализовать свои цели» Михаил Лаптев («Компьютерное Обозрение»): «Я хотел бы еще раз поздравить всех финалистов и победителей, и традиционно поднять бокал за ИТ-директоров, за их команды, за то, чтобы им хватало сил, ресурсов и времени на воплощение намеченных планов и... Make IT Power!» Традиционное групповое фото участников Best CIO 2019 Еще одна дань традициям — церемония награждения BEST CIO 2019 завершилась неформальным общением и дегустацией виски

