Bakotech стає дистриб’ютором рішень захисту OPSWAT

4 октября 2024 г., 14:35

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Компанія Bakotech інформує про підписання дистриб’юторської угоди з OPSWAT, розробником рішень кібербезпеки для захисту критичної інфраструктури (CIP) IT, OT та ICS. Платформа MetaDefender від OPSWAT забезпечує вдосконалений захист для критично важливих систем та була розроблена для протидії сучасним кіберзагрозам, включно з атаками нульового дня та шкідливими програмами на основі ШІ.

Можливості MetaDefender серед іншого охоплюють пропрієтарний Deep CDR, який ефективно виявляє та нейтралізує загрози, перш ніж вони зможуть завдати шкоди. Технологія мультисканування аналізує файли за допомогою понад 30 механізмів захисту від зловмисного програмного забезпечення локально та в хмарі, щоб досягти вищих показників виявлення шкідливого ПЗ. Крім того, оцінка вразливості на основі файлів виявляє уразливі місця додатків до їх встановлення. А проактивне запобігання втраті даних (DLP) виявляє та блокує конфіденційні дані у файлах і електронних листах.

До списку 1700 міжнародних клієнтів OPSWAT входять Zoom, Hitachi Energy, EPAM, аеропорт Берлін-Бранденбург та інші. Також 98% ядерних об’єктів США довіряють OPSWAT в питаннях кібербезпеки та дотримання нормативних вимог.

«Підписання угоди з Bakotech спрямоване на активізацію зусиль у сфері кібербезпеки в Україні, Азербайджані, Молдові, Грузії, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані», – каже Sertan Selcuk, віцепрезидент METAP і регіону СНД в OPSWAT.

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