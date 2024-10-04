Планшети Amazon Fire HD 8 отримали збільшену продуктивність та більший обсяг ОЗП

4 октября 2024 г., 15:35

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Популярна лінійка Fire HD 8 від Amazon оновлюється. Так, нова модель Fire HD 8, оснащена 8-дюймовим HD-дисплеєм, отримала покращену продуктивність. У новинку також додано нові генеративні функції на базі штучного інтелекту. І саме до Prime Big Deal Days нові планшети Fire HD 8 матимуть ознайомлювальну ціну зі знижкою до 50% до 9 жовтня, а ціни починаються від $54,99.



Нова лінійка Fire HD 8 оснащена на 50% більшим обсягом оперативної пам'яті для підвищення продуктивності при потоковій передачі, іграх, перегляду або завантаженні фотографій та відео. Серед особливостей Fire HD 8 також варто відзначити:



- Покращену 5-мегапіксельну камеру.

- Сховище, що розширюється: конфігурації з 32 ГБ або 64 ГБ енергонезалежної пам'яті можна збільшити до 1 ТБ за допомогою картки microSD.

- Легкий та портативний дизайн: з 8-дюймовим яскравим HD-дисплеєм з укріпленого алюмосилікатного скла Fire HD 8 є оптимальним пристроєм для розваг у дорозі.

- Тривалий час роботи від батареї: завдяки часу роботи від батареї до 13 години можна насолоджуватися улюбленими фільмами, шоу або іграми вдома або в дорозі, не турбуючись про розрядку батареї.

- Версії для дітей: Fire HD 8 Kids, призначений для дітей від 3 до 7 років, та Fire HD 8 Kids Pro з гладким, але міцним корпусом для дітей від 6 до 12 років, також матимуть збільшений обсяг оперативної пам'яті для кращої продуктивності. Це означає, що діти зможуть максимально використовувати тисячі книг, ігор, відео та додатків, які постачаються з увімкненою підпискою на контент-сервіс Amazon Kids+. Крім того, як Fire HD 8 Kids, так і Fire HD 8 Kids Pro постчаяються із дворічною гарантією.

- Нові кольори та чохли: Fire HD 8 доступний у чорному, гібіскусовому або смарагдовому кольорах. Fire HD 8 Kids та Fire HD 8 Kids Pro постачаються з міцним, захищеним від дітей чохлом, доступним у різних дизайнах, включаючи ексклюзивні чохли Disney Pixar Cars, Disney Princess або Marvel Avengers.

- Нові функції на основі генеративного AI з'являться у сімействі планшетів Fire.

Трансформуйте свій текст за допомогою Writing Assist: коли потрібна допомога в уточненні повідомлення або написання складного електронного листа, Writing Assist тут, щоб допомогти. Він працює як частина клавіатури пристрою та сумісний з будь-яким додатком на планшеті Fire, включаючи електронну пошту, документи Word та соціальні мережі, тому можна покращити свій текст лише кількома натисканнями. Завдяки встановленим стилям можна перетворити простий електронний лист на професійно написану нотатку. Запросіть у Writing Assist граматичні рекомендації, щоб зробити текст лаконічнішим або докладнішим викладом своїх ідей. Можна навіть «емодзифувати» текст, щоб зробити його ще більш кумедним та індивідуальним.



Webpage Summaries, доступний у браузері Silk на планшетах Fire, надає швидку інформацію про вебстатті, тому не доведеться прокручувати сторінки з інформацією. За лічені секунди Webpage Summaries виділить ключові моменти у статті або на вебсторінці та надасть чітке, коротке резюме того, що потрібно знати.



Налаштуйте свій пристрій за допомогою Wallpaper Creator: тепер можна додати трохи креативності на головний екран вашого планшета за допомогою Wallpaper Creator. Виберіть одну зі спеціально підібраних підказок або дайте волю своїй уяві та введіть опис того, що ви хотіли б побачити, наприклад, тигра, що плаває під водою, або акварель пустельного пейзажу в космосі. Wallpaper Creator перетворить ваше бачення на реальність, надавши унікальне зображення високої роздільної здатності, яке можна використовувати як шпалери планшета.



Writing Assist, Webpage Summaries та Wallpaper Creator почнуть розгортатися на всіх сумісних планшетах Fire наприкінці цього місяця.

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