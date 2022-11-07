 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

BAKOTECH отримав почесний статус амбасадору бренду Trellix в регіоні EMEA 

7 ноября 2022 г., 17:20
0 
 

BAKOTECH отримав почесний статус амбасадору бренду Trellix в регіоні EMEA

BAKOTECH отримав почесний статус амбасадору бренду Trellix в регіоні EMEA на щорічному партнерському саміті #Xpand Live!

Для компанії це визнання показує результат безперервної роботи як True Valued-Added дистриб’ютора рішень McAfee Enterprise та FireEye, що в січні 2022 року об’єднались в рамках компанії Trellix.

Завдяки злагодженій командній роботі з виробником та партнерами, не дивлячись на складну ситуацію в Україні та світі, BAKOTECH невпинно працює над тим, щоб допомогти замовникам забезпечити високий рівень захисту від кібератак за допомогою рішень Trellix. У свою чергу, виробник надає підтримку замовникам в Україні з початку повномасштабної війни.

«‎‎Бути амбасадором бренду Trellix в Європі, Африці та на Близькому Сході — велика честь для нас. Це результат нашої праці та стимул рухатись далі й ставати ще краще. BAKOTECH робить усе можливе, щоб висвітлювати інновації від Trellix та забезпечувати партнерів і клієнтів передовими рішеннями для кібербезпеки.

Особливо хочу подякувати нашим партнерам, їх підтримка надзвичайно важлива, особливо в такі скрутні часи. Я впевнений, що разом ми зможемо подолати всі негаразди» — каже Мирослав Бондар, директор департаменту В1, BAKOTECH.

BAKOTECH постійно тримає руку на пульсі всіх новин від Trellix, пише статті, проводить технічні навчання, демонстрації продуктів та вебінари для партнерів і замовників. Щиро вдячні Trellix за співпрацю та довіру. Далі буде більше!

BAKOTECH — міжнародна компанія, яка займає передові позиції у сфері фокусної Value Added IT-дистрибуції та постачає рішення провідних світових IT-виробників. Компанія позиціонує себе як True Value Added-дистрибʼютор і має велику мережу партнерів-інтеграторів, які безпосередньо працюють з клієнтами.

Переглянути рішення від Trellix можна на сайті: https://bit.ly/3FaVXvT

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  