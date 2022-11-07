7 ноября 2022 г., 17:20

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BAKOTECH отримав почесний статус амбасадору бренду Trellix в регіоні EMEA на щорічному партнерському саміті #Xpand Live!



Для компанії це визнання показує результат безперервної роботи як True Valued-Added дистриб’ютора рішень McAfee Enterprise та FireEye, що в січні 2022 року об’єднались в рамках компанії Trellix.



Завдяки злагодженій командній роботі з виробником та партнерами, не дивлячись на складну ситуацію в Україні та світі, BAKOTECH невпинно працює над тим, щоб допомогти замовникам забезпечити високий рівень захисту від кібератак за допомогою рішень Trellix. У свою чергу, виробник надає підтримку замовникам в Україні з початку повномасштабної війни.



«‎‎Бути амбасадором бренду Trellix в Європі, Африці та на Близькому Сході — велика честь для нас. Це результат нашої праці та стимул рухатись далі й ставати ще краще. BAKOTECH робить усе можливе, щоб висвітлювати інновації від Trellix та забезпечувати партнерів і клієнтів передовими рішеннями для кібербезпеки.



Особливо хочу подякувати нашим партнерам, їх підтримка надзвичайно важлива, особливо в такі скрутні часи. Я впевнений, що разом ми зможемо подолати всі негаразди» — каже Мирослав Бондар, директор департаменту В1, BAKOTECH.



BAKOTECH постійно тримає руку на пульсі всіх новин від Trellix, пише статті, проводить технічні навчання, демонстрації продуктів та вебінари для партнерів і замовників. Щиро вдячні Trellix за співпрацю та довіру. Далі буде більше!



BAKOTECH — міжнародна компанія, яка займає передові позиції у сфері фокусної Value Added IT-дистрибуції та постачає рішення провідних світових IT-виробників. Компанія позиціонує себе як True Value Added-дистрибʼютор і має велику мережу партнерів-інтеграторів, які безпосередньо працюють з клієнтами.



Переглянути рішення від Trellix можна на сайті: https://bit.ly/3FaVXvT

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