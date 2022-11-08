Відключення електроенергії: убезпечте себе, близьких і житло від пожежі!

8 ноября 2022 г., 8:15

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує, що необережне поводження з вогнем може наробити багато біди.



Неухильно дотримуйтеся правил безпеки, які ще раз нагадуємо.



Важливо - забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям!



Короткі поради для населення:



Свічки



Використовуйте невисокі, стійкі, металеві свічники.

Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів.

Не паліть свічки до кінця — залишайте недогарок довжиною 2-3 см.

Не залишайте запалені свічки без нагляду.



Газовий туристичний пальник



Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.

Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.

Розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур.



Пічне опалення



Не допускайте перегріву печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин.

Протягом опалювального періоду слід очищати димоходи.

На підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами прибийте металевий лист розміром 50х70 см.

Не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами.

Не залишайте прилади, що топляться, без нагляду.



Генератори



Купуйте лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.

Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.

Тримайте генератор сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.

Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.

Встановіть детектори чадного газу.





Бережіть себе та близьких! Ні в якому разі не залишайте прилади без нагляду! Для захисту оселі від пожежі запасіться вогнегасником!

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада