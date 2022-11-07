Витрати на послуги хмарної інфраструктури в ІІІ кв. перевищать 57 млрд дол.

7 ноября 2022 г., 17:05

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Нові дані Synergy Research Group показують, що в третьому кварталі витрати підприємств на послуги хмарної інфраструктури перевищили 57 млрд дол. Це на понад 11 млрд дол. більше, ніж у третьому кварталі минулого року, незважаючи на два сильних зустрічних вектори - історично сильний долар США та суворо обмежений китайський ринок. Цей додатковий приріст витрат становить 24% у річному обчисленні. Якби обмінні курси залишалися незмінними протягом останнього року, темпи зростання були б на рівні понад 30%.



Оскільки ринок продовжує впевнене зростання, Google збільшив свою ринкову частку в третьому кварталі порівняно з попереднім кварталом, тоді як частки Amazon та Microsoft залишилися відносно незмінними. У порівнянні з минулим роком всі три компанії збільшили свою частку ринку щонайменше на один відсотковий пункт. Amazon, Microsoft і Google разом займали 66% світового ринку в цьому кварталі, в порівнянні з 61% рік тому. В сукупності всі інші хмарні провайдери потроїли свої доходи з кінця 2017 року, хоча їх сукупна ринкова частка впала з 50% до 34%, оскільки їх темпи зростання залишаються набагато нижчими, ніж у лідерів ринку.



Оскільки більшість основних хмарних провайдерів вже опублікували свої дані про доходи за третій квартал, за оцінками Synergy, квартальні доходи від послуг хмарної інфраструктури (включаючи IaaS, PaaS і хостингові приватні хмарні сервіси) склали 57,5 млрд дол., а за дванадцять місяців доходи досягли 217 млрд дол. Основна частина ринку припадає на загальнодоступні послуги IaaS і PaaS, які зросли на 26% в 3 кварталі. Домінування найбільших хмарних провайдерів ще більш виражене в публічній хмарі, де трійка лідерів контролює 72% ринку. Географічно ринок хмарних технологій продовжує активно зростати в усіх регіонах світу.



«Переконливим свідченням переваг хмарних обчислень є той факт, що, попри дві основні перешкоди для зростання, світовий ринок все ж таки збільшився на 24% порівняно з минулим роком. Якби валютні курси залишалися стабільними і якби китайський ринок не провалився, то відсоток зростання був би далеко за тридцять, - наголосив Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group. - Всі три провідні хмарні провайдери звітують про свої фінансові показники в доларах США, тому їх темпи зростання знижуються за рахунок історичної сили їх рідної валюти. Незважаючи на це, всі три компанії збільшили свою частку на швидко зростаючому ринку за останній рік, що є вагомим свідченням їх стратегій та ефективності роботи. Крім цих трьох, всі інші хмарні провайдери в сукупності втрачають близько трьох відсоткових пунктів частки ринку на рік, але все ще демонструють сильне двозначне зростання доходів. Ключовим для цих компаній є зосередження на конкретних сегментах ринку, де вони можуть випередити «велику трійку»».

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