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AWS запускає 896-ядерний інстанс

12 июня 2024 г., 17:35
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AWS запустила інстанс із 896 ядрами, перевищивши попередній рекорд за кількістю ядер серед усіх хмарних провайдерів. Зазначається, що попередній інстанс AWS із найбільшою кількістю ядер мав 448 ядер і вперше з'явився у травні 2021 року. До цього найбільшим інстансом, доступним у шести найбільших хмарних провайдерів (що представляють понад 75% публічного хмарного простору), був інстанс із 384 ядрами, уперше запропонований Azure 2019 року.

Ціни на цей новий тип інстансів варіюються залежно від конфігурації та міста від ~$150 на годину до понад $400 на годину, а середня ціна становить $263,10. Примітно, що замовники готові платити такі суми, щоб домогтися високої кількості потоків, що підвищує продуктивність, особливо для таких баз даних, як SAP HANA та Oracle.

Як і у випадку з іншими розгортаннями AWS, цей інстанс спочатку з'явився в регіонах Східного і Західного узбережжя США, але також були розгорнуті інстанси цього типу в Сеулі та Сіднеї. Інстанси з 448 ядрами були розгорнуті по всьому світу, але спочатку вони з'явилися в Дубліні, Франкфурті та Сінгапурі. У Сеулі та Сіднеї інстанси з 448 ядрами з'явилися тільки через 3 і 6 місяців відповідно. Розгортання 896-ядерного інстансу в цих неамериканських регіонах від самого початку є серйозною ознакою попиту тут.

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