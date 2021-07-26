Автоматизація процесів продажів одного з найбільших постачальників агротехніки в Україні

26 июля 2021 г., 8:05

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«Агробудівельний альянс "АСТРА"», великий постачальник сільськогосподарської техніки, впровадив CRM-систему Creatio для автоматизації процесів продажів. Проект став першим етапом оптимізації усього контуру взаємодії з клієнтами — від залучення до повторних продажів і постобслуговування.





«Агробудівельний альянс "АСТРА"», один з найбільших постачальників і сервісних операторів сільськогосподарської техніки в Україні, автоматизував процеси продажів за допомогою CRM-системи Creatio. Проект став першим етапом оптимізації усього контуру взаємодії з клієнтами — від залучення до повторних продажів і постобслуговування. З деталями впровадження можна познайомитися в матеріалі, який «АСТРА» підготувала спільно з виробником Creatio, компанією Terrasoft Ukraine, і інтегратором Sales'Up.



Передумовою для впровадження CRM-системи стала потреба «АСТРА» ефективно управляти величезним масивом даних. База включає в себе інформацію про асортимент, що нараховує десятки брендів і сотні найменувань продукції, а також про клієнтів — великих землевласників, господарства, сільськогосподарські компанії по всій країні. Раніше для цих завдань менеджери і керівники використовували 1С, Excel і особисті записи, що ускладнювало стратегічне планування продажів, контроль і аналіз роботи відділу.



Автоматизація процесів за допомогою CRM-системи дозволила клієнту створити єдиний простір для зберігання і обробки всієї інформації, оптимізувати візитну діяльність і організацію демо-турів, удосконалити планування продажів, а також контроль і аналіз роботи команди. В компанії планують і далі масштабувати систему — наступними етапами стануть автоматизація управління мотивацією співробітників і оптимізація роботи сервісного відділу.



Роман Ковальчук, директор з розвитку в «Агробудівельний альянс "АСТРА"», розповів: «Ми досить довго і ретельно вибирали CRM-систему та інтегратора: протягом півроку вивчали різні пропозиції і спілкувалися безпосередньо з тими гравцями ринку, які вже реалізували подібні проекти в нашій галузі. В результаті ми дійшли висновку, що Creatio володіє найбільш придатною для нас функціональністю. Також нас підкупило те, що інтегратор Sales'Up говорив з нами "однією мовою" і запропонував найбільш відповідне рішення наших завдань».

Знайомтеся з деталями проекту автоматизації процесів продажів у компанії «АСТРА» >>

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