CRM-система Creatio от Terrasoft входит в число лидеров сегмента, по мнению Gartner

23 декабря 2019 г., 13:45

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Аналитическое агентство Gartner опубликовало очередной Magic Quadrant for CRM Lead Management, 2019 – рейтинг лучших решений для управления лидами (взаимодействием с потенциальными клиентами). Эксперты компании ежегодно исследуют тенденции рынка и оценивают предложения ключевых поставщиков ИТ-решений, чтобы помочь заказчикам выбрать CRM-решение, которое поможет наладить процесс управления лидами, а также организует тесное взаимодействие между отделами маркетинга и продаж.

Cреди сотен различных продуктов для управления лидами в отчет входит всего 15 систем. В этом году в категорию лидеров была включена CRM-система Creatio (ранее bpm’online) – продукт компании Terrasoft. Эксперты Gartner отметили мощные возможности системы для взращивания и квалификации лидов, ее мультиканальность, инструменты предиктивной аналитики, а также объединение всего спектра CRM-задач – управление продажами, маркетингом и сервисом – на единой платформе.

В отчете представлена не только информация о ведущих поставщиках решений для управления лидами, но и актуальные тренды развития отрасли. Ниже приведены некоторые из них:

Уже несколько лет сохраняется фокус на организацию тесного взаимодействия между отделами маркетинга и продаж, чему способствует функциональность продуктов для управления лидами;

Как вендоры, так и клиенты проявляют интерес к технологиям искусственного интеллекта с целью упрощения и ускорения процессов работы с лидами. Сегодня примеры использования ИИ доступны во многих приложениях, например, для скоринга лидов;

Функциональность для управления лидами все чаще включается в комплексные CRM-системы либо решения для автоматизации маркетинга. При этом важными становятся архитектура и инструменты, которые позволяют при работе с лидами обрабатывать огромные массивы данных;

Вендоры уделяют особое внимание интеграции продуктов для управления лидами с другими ИТ-решениями, чтобы обеспечить сквозные процессы и единое хранилище клиентских данных.

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