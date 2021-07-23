Cadence запустила ИИ-платформу, ускоряющую разработку микросхем

23 июля 2021 г., 17:18

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Современные процессоры содержат миллиарды транзисторов, что делает невозможным их проектирование, настройку и разводку без использования средств автоматизации.



Один из ведущих мировых производителей ПО для проектирования микросхем, Cadence Design Systems, анонсировал новую платформу искусственного интеллекта, Cerebrus Intelligent Chip Explorer, которая автоматизирует большую часть вычислений, связанных с разработкой чипов, позволяя инженерам сосредоточиться на более важных аспектах таких проектов.

Проектирование нового чипа начинается с создания абстрактного представления того, как данные будут перемещаться через него и какие вычисления должны выполнять транзисторы с этими данными. Далее следует настройка и оптимизация этого представления — этап, который поглощает наибольшую часть ресурсов.

Инженеры создают прототип, измеряют его производительность, а затем пытаются её улучшить, подстраивая несколько функций. Они повторяют этот процесс много раз, пока не получат конструкцию микросхемы, которая удовлетворяет запросам проекта по производительности и энергоэффективности.

Для автоматизации рабочего процесса Cerberus использует ИИ-подход, называемый обучением с подкреплением (reinforcement learning). Он дополняет поставленную перед ИИ задачу несколькими конкретными инструкциями по её выполнению.

ИИ получает виртуальные награды, когда приближается к завершению задачи, и виртуальные штрафы за каждую ошибку. Это помогает Cerebrus определять полезные варианты дизайна и включать их в абстрактное представление.

Cerebrus также упрощает разработку микросхем на более низком уровне абстракции. Это включает в себя создание очень подробного плана размещения транзисторов на чипе, и, частично, разводку схем.

Один из первых пользователей Cerebrus с помощью этой новой платформы смог улучшить производительность недавно разработанного чипа более чем на 10%.

К настоящему времени Cerebrus внедрили у себя всего около десятка ранних клиентов, однако в их число вошла Samsung Electronics, которая является крупнейшим в мире производителем микросхем памяти.

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