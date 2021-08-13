AVerMedia виходить на ринок України

13 августа 2021 г., 11:05

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Компанія AVerMedia Technologies, один з лідерів у сегменті плат відеозахвату та обладнання для стримерів, виходить на український ринок.



Як підкреслюється, приводом для цього стало зростання популярності стрімінгу в Україні, та запит на надійне і якісне обладнання. Тож невдовзі, ті хто шукав потужну карту для захвату 4К відео, чи зручний мікшерний пульт для стрімів, матимуть змогу придбати їх у торговельних мережах з офіційною гарантією і підтримкою.



Зазначається, що для виходу на ринок України були обрані найпопулярніші продукти у кожному з сегментів. Тож кожен, від початківця до професійного стрімера, знайде варіант по своїм потребам і фінансовим можливостям. Так, асортимент складатиметься з зовнішніх карт для захоплення стрімів, внутрішніх карт, пристроїв для захоплення відеопотоку, мікшерів, мікрофонів та веб-камер.



Стрімерам-початківцям сподобається USB 2.0 карта Live Gamer MINI та PCIe карта Live Gamer HD 2, які забезпечують захоплення FullHD відео.



Тих, хто обирає роздільну здатність побільше, зацікавить USB2.0 карта Live Gamer Portable 2 Plus або USB 3.1 Type-C карта Live Gamer EXTREME 2, яка може працювати з відеопотоком до 4K60p, записуючи FullHD 60p - чого достатньо для більшості стрімів.



Якщо ж користувач прагне вести запис у максимальній якості, то до його послуг USB 3.1 Type-C карта Live Gamer Ultra, PCIe карта Live Gamer 4K чи Thunderbolt 3 карта Live Gamer Bolt, які забезпечують захоплення 4К відео 60p, або швидкісного FullHD з частотою 240 кадрів в секунду.



А якщо потрібно вести запис відео з двох джерел одночасно, то у AVerMedia є PCIe карта Live Gamer DUO, яка з легкістю впорається з таким завданням. На виході ви отримаєте FullHD з частотою 60 кадрів на секунду. Можлива конвертація з 4К, зміна розміру та накладення відео виконуються силами самої карти, тож навантаження на комп’ютер при цьому мінімальне.



AVerMedia пропонує продукти і для прямої трансляції відеосигналу.



Так, з USB 3.0 картою ExtremeCap UVC, ви можете конвертувати відео з HDMI роз’єму відеокамери безпосередньо у відеопотік роздільною здатністю до 1920x1080 точок. Підключивши карту до комп’ютера чи смартфона (через OTG перехідник) це відео можна транслювати ніби зі звичайної веб-камери.



Також стартовий асортимент бренду включатиме мікшерний пульт Live streamer NEXUS, мікрофони Live streamer MIC330 та AM310, автофокусну вебкамеру PW310P, ширококутну вебкамеру PW315, та Ultra HD 4K вебкамеру PW513. Доречі, вебкамери отримали сертифікацію від Zoom і чудово підходять не тільки для стрімінгу, а й для домашнього або офісного використання.



У якості партнера для виходу на ринок України AVerMedia обрали ERC - одного з найбільших дистриб’юторів комп’ютерної та споживчої техніки, який співпрацює з найбільшими роздрібними мережами і має велику мережу сервісних центрів.

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