Анонсированы флагманские смартфоны Honor Magic3 с пятью камерами

13 августа 2021 г., 10:25

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На специальной презентации Honor представила новую серию флагманских смартфонов: Magic3, Magic3 Pro и Magic3 Pro+.



Напомним, что бренд Honor был обособлен Huawei в отдельную компанию, поэтому он не подвергается санкциям США и его устройства поставляются с сервисами Google.



Серия Magic3 получила 6,76-дюймовый OLED-дисплей с изогнутыми краями, частотой обновления 120 Гц и разрешением 2772×1344.



Смартфоны базируются на восьмиядерном Snapdragon 888 Plus (с тактовой частотой до 3 ГГц) графическим ускорителем Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G (передача данных до 7,5 Гбит/с). Производитель использует, по его заявлению, первую в мире специальную систему охлаждения на основе графена.



Емкость аккумулятора у серии Magic3 - 4600 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка на 66 Вт и беспроводная - 50 Вт. Также сообщается об использовании системы OS Turbo X, оптимизирующей работу приложений для сокращения потребления запаса батареи.



Модель Magic3 имеет фотомодуль, состоящий из четырех камер, - основная на 50 Мп, широкоугольная 13 Мп, монохромный модуль на 64 Мп и датчик глубины. Magic3 Pro в дополнение к этому имеет еще телевик 64 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом. Отличие модели Magic3 Pro+ заключается в использовании 50 мегапиксельного сенсора Sony IMX 700 кроп-фактора 1/1.28" с диафрагмой F/1,9 и оптической стабилизацией.

Представленные аппараты пыле- и водонепроницаемые. Старшая модель защищена в соотвествие с IP68, а младшая - на уровне IP54.



Magic3 в конфигурации 8/256 ГБ будет предлагаться по цене 899 евро, Magic 3 Pro в таком же оснащении обойдется в 1099 евро, а Magic3 Pro+ в варианте 12/512 ГБ будет стоить 1499 евро.

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