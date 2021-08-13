Google упростила выбор нужного ключа безопасности Titan Security Key

13 августа 2021 г., 11:45

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В своём блоге компания Google анонсировала обновление модельного ряда аппаратных ключей безопасности, дебютировавших в 2018 году.



Начиная с 10 августа в магазине Google Store доступны для заказа всего два варианта Titan Security Key: версии с разъёмами USB-A и USB-C. Оба этих устройства поддерживают беспроводную технологию Near Field Communication (NFC), что позволяет безопасно входить в учётную запись Google, просто прижав ключ к задней панели мобильного устройства.

Решение отказаться от использования в Titan Security Key опции Bluetooth, Кристиан Бранд (Christiaan Brand,) менеджер по продукту Google Cloud, объяснил тем, что NFC сегодня получила распространение практически во всех устройствах Android и iPhone.

Бранд подчеркнул, что пользователи, у которых есть ключи Titan с Bluetooth, могут продолжать пользоваться ими со своими устройствами. Он также отмечает, что ключи безопасности можно использовать для всех продуктов Google и для других продуктов, которые их поддерживают, таких как Facebook и Dropbox.

Аппаратные ключи служат вторичной формой защиты устройств с приложениями Google от фишинговых атак. Это — улучшенная версия двухфакторной аутентификации, в которой личность пользователя Google окончательно удостоверяется не СМС (которое в принципе можно подделать), а уникальным физическим приспособлением, которым не может обладать хакер.



В Google Store ключ Titan в варианте USB-A+NFC (с адаптером USB-A/USB-C) продаётся за $30. Розничная цена модели USB-C+NFC — $35.

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