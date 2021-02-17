Atlassian представила улучшенный дизайн Trello

17 февраля 2021 г., 15:15

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Компания Atlassian сообщила в блоге о крупном обновлении пользовательского интерфейса платформы Trello, которую она приобрела четыре года назад за 425 млн долл. Это ПО, клиентская база которого с тех пор увеличилась до более чем 50 миллионов, позволяет командам записывать свои невыполненные задачи на виртуальных карточках и составлять из них списки на виртуальной доске, а также просматривать файлы внешних сервисов, таких как Dropbox.

Анонсированный новый дизайн предоставляет доступ к пяти дополнительным вариантам раскладки виртуальной доски для организации задач. Эти новые конфигурации уменьшают потребность в установке плагинов для отображений документов из списка задач в форматах, отличных от принятых по умолчанию. Кроме того, они позволят поддерживать клиентов со специальными требованиями, не полностью удовлетворяемыми стандартной доской Trello.

Так, одно из анонсированных представлений, Map View, накладывает нерешённые задачи на карту, показывая не только, что нужно сделать, но и где. Calendar View отображает список дел в календаре и позволяет изменять крайний срок для элемента, перетаскивая его на другую дату. Timeline предназначено для отображения таких задач, как разработка программного обеспечения, которые не только зависят от времени, но также должны выполняться в определенном порядке.

На менеджеров и руководителей групп ориентированы экраны Table View и Dashboard. Эти панели мониторинга, дают возможность легко находить и контролировать ход реализации проектов сразу на нескольких досках Trello с «высоты птичьего полета».

Новая боковая панель обеспечит быстрый доступ ко всем доскам, а улучшенные фильтры облегчат поиск нужных элементов внутри доски.

Ещё одним значительным нововведением стали карты Trello, служащие для записи в них отдельных заданий. Благодаря встроенной функции предварительного просмотра, эти карты теперь могут отображать содержимое файлов непосредственно в интерфейсе Trello, без необходимости нажимать на ссылку. Предпросмотр доступен для трёх десятков внешних платформ, включая Google Drive, Dropbox, Jira и специальных служб, таких как конструктор интерфейсов Figma. В дальнейшем пользователи смогут не только просматривать файлы, но и редактировать их. Кроме того, сторонние разработчики смогут изменять представление информации интерфейсом Trello.

Эти и готовящиеся усовершенствования должны помочь Atlassian сделать Trello неотъемлемым инструментом каждодневной работы пользователя, превратить эту платформу из инструмента контроля за выполнением задач в место для просмотра и редактирования любых файлов.

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