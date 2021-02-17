Astound Commerce расширит портфолио с поглощением MarketForce

17 февраля 2021 г., 14:35

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Сервисная ИТ-компания Astound Commerce с центрами разработки в Украине объявляет о покупке MarketForce, – американского агентства по предоставлению услуг цифрового маркетинга для компаний на рынках США, Азии, Европы и Ближнего Востока. Astound Commerce основана в 2000 г. в Сан-Франциско и сейчас насчитывает десять инжиниринг-центров разработки в шести странах. В числе ее клиентов бренды L'Oreal, Under Armour, Crocs, Mothercare, Adidas, Puma и др.

Поглощение позволит Astound Commerce расширить портфолио предложений для создания и дальнейшего сопровождения ecommerce решений, масштабировать географическое присутствие на новые рынки и соответственно – увеличить наем ИТ-специалистов.

Более 20 лет Astound Commerce развивает и постоянно наращивает экспертизу в домене ecommerce, реализуя полный цикл разработки цифровых решений для онлайн-торговли на таких крупнейших облачных CRM-платформах как Salesforce, SAP/ Hybris и Adobe/ Magento. Интеграция MarketForce в структуру активов компании позволит Astound реализовать новый пакет услуг по продвижению созданного решения, который включает стратегический маркетинг, разработку контента, оптимизацию конверсии, SEO, paid media и аналитику.

До поглощения MarketForce был частью структуры компании Digital River, специализация которой включает комплексные решения касательно глобальных платежей и консультирования в налоговой сфере, предотвращения мошенничества (fraud) и другое. После завершения интеграции команда из 50 экспертов MarketForce, а также их клиенты – станут частью бизнеса Astound Commerce и продолжат цифровую трансформацию в рамках одной структуры.

На сегодня команда инженеров Astound Commerce составляет более 850 ИТ-специалистов и является крупнейшим сообществом ecommerce экспертов в Восточной Европе. В Украине компания представлена пятью центрами разработки в Киеве, Виннице, Чернигове, Ужгороде и Луцке.

В 2018 г. Astound Commerce поглотила две компании на американском рынке – Groove и Fluid, которые стали частью основного бизнеса и дополнили коммерческое предложение новыми сервисами цифрового и стратегического маркетинга, а также пользовательского опыта (UX-services). В 2019 г. фонд Salesforce Ventures инвестировал в Astound Commerce для укрепления партнерских отношений с Salesforce и дальнейшего расширения бизнеса.

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