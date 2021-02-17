 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 6 (1253)

07.02 - 14.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Pure Storage улучшила производительность и защиту своих флэш-массивов

17 февраля 2021 г., 15:45
0 
 

Pure Storage улучшила производительность и защиту своих флэш-массивов

Производитель систем хранения на базе флэш-памяти, фирма Pure Storage вчера выпустила программные обновления, улучшающие защиту её флагманских серий продуктов FlashArray и FlashBlade от атак и повышающих их производительность для ряда корпоративных приложений.

FlashArray, линейка систем для ответственных приложений, работающих со структурированной информацией, получила инструмент SafeMode, который позволяет делать бэкап резервных копий. Это обеспечит дополнительный уровень защиты от атак, делающих основные хранилища предприятия непригодными для пользования. Получаемые с помощью SafeMode копии открыты только для чтения, изменить же настройки инструмента может только авторизованный персонал.

Для развёртываний FlashArray с подключением через Fiber Channel добавлена поддержка протокола NVMe, что, по заявлению разработчика, может снизить задержку на 50%. Кроме того, в такой конфигурации теперь работает функция ActiveCluster, создающая резервные копии важных приложений и непрерывно синхронизирующая с ними данные, гарантируя, что ничего не будет потеряно в случае сбоя.

Администраторы систем FlashBlade, ориентированных на модели ИИ и другие нагрузки, работающие с неструктурированной информацией, получили возможность задавать правила доступа служащих к объектам данных и встроенные средства мониторинга активности пользователей. Windows-клиенты FlashBlade теперь смогут выполнять некоторые операции переноса данных на скоростях более терабита в минуту, благодаря нативной поддержке протокола SMB.

В завершение Pure Storage анонсировала аппаратную новинку: систему базового уровня FlashArray//C40, которая по ценовой эффективности составит конкуренцию гибридными массивами, сочетающими флэш-память с жёсткими дисками.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  