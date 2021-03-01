Atlassian купила платформу бизнес-аналитики Chartio

1 марта 2021 г., 14:15

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Продолжая политику расширения ассортимента продукции путём поглощений, корпорация Atlassian объявила о покупке базирующегося в Сан-Франциско (штат Калифорния) стартапа бизнес-аналитики Chartio. О финансовых условиях сделки не сообщалось.

Chartio создала облачную платформу бизнес-аналитики, позволяющую отображать данные, например, квартальные показатели продаж, в виде графиков, круговых диаграмм, карт, гистограмм и множества других представлений.

За 10 лет существования фирма получила лишь около 7 млн долл. от Y Combinator и других инвесторов, но, тем не менее, сумела занять значительное место на рынке. По информации самого стартапа, на сегодняшний день 280 тыс. пользователей его платформы уже создали порядка 10,5 млн диаграмм.

Согласно сообщению в блоге Atlassian, анонсирующем эту сделку, план состоит в том, чтобы интегрировать функции визуализации данных Chartio в семейство инструментов Jira, которые используются командами разработчиков программного обеспечения для координации своей деятельности.

Используя визуализацию данных Chartio, Atlassian, в частности, сможет преобразовывать заявки об ошибках Jira в графики, дающие менеджерам наглядное представление о времени, затрачиваемом на исправление программных ошибок, и о количестве проблем, ожидающих решения. Аналогично, запросы службы поддержки Jira Service Management с помощью ПО для бизнес-аналитики могут предоставить информацию об эффективности работы персонала поддержки.

Atlassian намекнула в блоге, что в конечном итоге он также планирует интегрировать ПО Chartio и в другие продукты, такие как менеджер проектов Trello, купленный ею четыре года назад за 425 млн долл. Со своей стороны, Chartio уведомила своих клиентов, что её платформа будет закрыта 1 марта 2022 года.

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