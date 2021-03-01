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Замовлення з OLX тепер можна буде отправляти «Укрпоштою»

1 марта 2021 г., 14:45
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«Укрпошта» розпочинає співпрацю з «OLX Україна». Тепер замовлення, зроблені на онлайн-майданчику OLX, можна буде надсилати та отримувати національним поштовим оператором. (Раніше основною опцію була «Нова пошта»). Планується, що у рамках послуги «Укрпошта Експрес» відправлення з OLX доставлятимуться у найкоротші терміни: до 2 днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами, та від 3 днів у межах України.

Упродовж березня «Укрпошта» доставлятиме замовлення з OLX безкоштовно, а з 1 квітня вартість доставки буде фіксована, незалежно від ваги (маються на увазі товари об'ємною вагою до 30 кг) і пункту відправлення покупця чи продавця.

«Організація зручної та швидкої екосистеми онлайн-покупок повинна стати пріоритетом для кожного бізнесу, – розповідає Катерина Онищенко, генеральний директор OLX Україна та Центральна Азія. – Лише за минулий рік кількість онлайн-замовлень з послугою "OLX Доставка" зросла на 90%, до 300 тис. угод на місяць».

Замовлення з OLX тепер можна буде отправляти «Укрпоштою»

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