Замовлення з OLX тепер можна буде отправляти «Укрпоштою»

1 марта 2021 г., 14:45

+11

голос Tweet

«Укрпошта» розпочинає співпрацю з «OLX Україна». Тепер замовлення, зроблені на онлайн-майданчику OLX, можна буде надсилати та отримувати національним поштовим оператором. (Раніше основною опцію була «Нова пошта»). Планується, що у рамках послуги «Укрпошта Експрес» відправлення з OLX доставлятимуться у найкоротші терміни: до 2 днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами, та від 3 днів у межах України.

Упродовж березня «Укрпошта» доставлятиме замовлення з OLX безкоштовно, а з 1 квітня вартість доставки буде фіксована, незалежно від ваги (маються на увазі товари об'ємною вагою до 30 кг) і пункту відправлення покупця чи продавця.

«Організація зручної та швидкої екосистеми онлайн-покупок повинна стати пріоритетом для кожного бізнесу, – розповідає Катерина Онищенко, генеральний директор OLX Україна та Центральна Азія. – Лише за минулий рік кількість онлайн-замовлень з послугою "OLX Доставка" зросла на 90%, до 300 тис. угод на місяць».

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак