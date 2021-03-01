«Укртелеком» заработал на интернет-сервисах свыше 2 млрд грн в 2020 г.

1 марта 2021 г., 13:35

+11

голос Tweet

Подводя итоги 2020 года, компания «Укртелеком» сообщила о пополнении своей сети передачи данных почти 10 тыс. километрами оптики, что позволило подключить к интернету сотни сел, 135 объединенных территориальных общин, более 200 медицинских учреждений, почти 500 учебных и 250 объектов бизнес-концентрации. В целом количество пользователей оптического интернета от «Укртелекома» выросло вдвое до почти 17 тыс. На начало этого года сеть интернет-доступа «Укртелекома» охватывает 3322 населенных пункта. При этом оператор на 7% увеличил доходы от интернет-услуг и передачи данных, которые превысили 2 млрд грн.



Заявлено, что по результатам 2020 г общий доход «Укртелекома» оценивается в 6,2 млрд грн, EBITDA составила 1,7 млрд грн, а маржа EBITDA увеличилась до 27,3%.

Доход от фиксированной телефонии оператора составил почти 2,2 млрд грн.

В общем доход от телекоммуникационных услуг равен 5 млрд грн. Частным абонентам было предоставлено услуг на более 3 млрд грн, бизнес-потребителям — почти 1,4 млрд грн, доход от услуг операторам составил более 520 млн грн.

Поступления от коммерческой аренды имущества, незадействованного в производственных процессах, также продолжили расти. В 2020 году они увеличились на 14% до 332 млн грн.

Капитальные инвестиции компании оцениваются почти в 700 млн грн.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак