Главная » Новости ASUS Zenbook A14 — найлегший у світі ноутбук Copilot+ PC 8 января 2025 г., 17:35 0

Tweet Компанія ASUS представила лінійку рішень із підтримкою штучного інтелекту в рамках виставки CES 2025.



«ASUS входить у новий захопливий етап свого розвитку, щоб зробити технології штучного інтелекту доступнішими й ефективнішими, – підкреслив Самсон Ху (Samson Hu), спів-генеральний директор ASUS. – Цього року на виставці CES 2025 ми демонструємо цілу лінійку пристроїв Copilot+ PC з підтримкою AI для різних категорій користувачів, що вирізняються доступністю та видатними інноваціями. Наші рішення завжди спрямовані на покращення якості роботи окремих користувачів і бізнесу».



«Комп’ютери Copilot PC – це найшвидші, найінтелектуальніші та найбільш захищені комп’ютери на базі Windows із можливостями штучного інтелекту, які надихають на продуктивність і творчість, – зазначив Марк Лінтон (Mark Linton), віцепрезидент Microsoft із роботи з партнерами-виробниками. Це неймовірний час для Windows 11, нашого партнерства з ASUS і розширення портфоліо комп’ютерів Copilot+ PC. Наближається момент припинення підтримки Windows 10, тож зараз ідеальний момент для переходу на нові Copilot+ PC, такі як нові Zenbook A14 або Vivobook 14/16».



Під час презентації було представлено низку рішень, серед яких найлегший у світі ноутбук Copilot+ PC, Zenbook A14, оснащений найсучаснішими технологіями штучного інтелекту та виконаний в абсолютно новому корпусі з ексклюзивного матеріалу Ceraluminum. ASUS представила також високоякісні і доступні ноутбуки Vivobook 14/16, створені для того, щоб зробити штучний інтелект доступним для кожного. Ці ультрапортативні комп’ютери класу Copilot+ PC змінюють уявлення про можливості недорогих ноутбуків, пропонуючи тривалий час автономної роботи, функції AI та покращену взаємодію з користувачем.



У комерційному сегменті ASUS представила ноутбук ExpertBook B5, створений для підвищення продуктивності бізнесу. Завдяки новітнім процесорам Intel Core Ultra (Series 2), ефективному охолодженню та широкому спектру конфігурацій B5 поєднує в собі портативність і потужність для задоволення потреб бізнесу, що постійно зростає.



Під час онлайн-презентації ASUS представила ASUS Zenbook A14 (UX3407), перший Zenbook на базі процесора Qualcomm Snapdragon, який поєднує в собі мінімалістичну естетику та відмінну продуктивність. Zenbook A14 важить менше ніж 1 кг і є найлегшим у світі ноутбуком класу Copilot+ PC, що робить його повсякденним компаньйоном для користувачів, які часто працюють в мобільних умовах.



Ноутбук оснащений акумулятором підвищеної місткості — 7070 Вт·год, – що забезпечує понад 32 години автономної роботи, дозволяючи користувачам ефективно працювати впродовж усього дня. Уперше в серії Zenbook весь корпус, від кришки до рамки клавіатури й нижньої панелі, виготовлено із фірмового матеріалу Ceraluminum. Цей ексклюзивний матеріал ASUS являє собою високотехнологічне поєднання алюмінію й кераміки, який забезпечує довговічність і захист поверхні корпусу від зносу, подряпин і відбитків пальців.



Оснащений сучасним процесором серії Snapdragon X з NPU Qualcomm Hexagon, продуктивність якого досягає 45 TOPS, Zenbook A14 забезпечує розширені можливості використання функцій Copilot+. Користувачі можуть насолоджуватися бездоганними можливостями завдяки таким функціям на основі штучного інтелекту, як Live Captions (Динамічні субтитри), Cocreator (Співавтор) і Generative Fill (Генеративна заливка) у застосунку Paint, Restyle Image (Рестайлінг зображень), Image Creator (Творець зображень) і Super Resolution (Супер роздільна здатність) у застосунку Photos. У майбутньому з’являться нові функції, такі як Recall (Пригадування), Click to Do (Натисніть, щоб зробити) і покращений пошук у Windows.



Система охолодження з двома вентиляторами максимально підвищує ліміт потужності (TDP), забезпечуючи ефективність при виконанні складних завдань. Крім того, розширені функції забезпечення конфіденційності, такі як адаптивне блокування та функція виявлення кількох користувачів, забезпечують додатковий рівень безпеки, а повний набір інтерфейсів гарантує підключення всіх необхідних пристроїв. Zenbook A14 пропонує поєднання потужності, портативності та інтелектуальних технологій, що відповідає потребам сучасних користувачів.



Ноутбук вже незабаром з’явиться в Україні за рекомендованою ціною від 72499 грн, попереднє замовлення відкрито в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та в магазинах партнерів компанії.



Vivobook 14/16 (X1407QA/X1607QA) – це ноутбуки класу Copilot+ PC для користувачів, які прагнуть отримати більше продуктивності, інтелектуальних можливостей і безпеки – і все це за винятково вигідною ціною. Оснащені новітнім процесором Snapdragon X із модулем NPU (45 TOPS), ці ноутбуки на 44% продуктивніші порівняно з попереднім поколінням Vivobook і працюють до 19,8 години від акумулятора. Підтримка технології Microsoft Phone Link та інтеграція з пристроями на базі платформи Snapdragon дарують справжній комфорт під час роботи й дозвілля.



Функції штучного інтелекту значно розширюють можливості Vivobook 14/16, пропонуючи динамічні та інтуїтивно зрозумілі інструменти для творчості та організації роботи. Користувачі можуть розкрити свій творчий потенціал за допомогою таких функцій, як Cocreator у Paint для вдосконалення ілюстрацій у режимі реального часу та Generative Fill і Erase для редагування фотографій без зайвих зусиль. Ексклюзивний застосунок ASUS StoryCube автоматично категоризує файли на основі вмісту для зручності користування, а функція Live Captions надає якісні субтитри в режимі реального часу для подолання мовних бар’єрів.



Безпека є пріоритетом для ASUS, і нові ноутбуки з процесором Microsoft Pluton готові надати додатковий захист від загроз. Функція AI Camera також підвищує рівень безпеки, визначаючи присутність користувача і блокуючи пристрій, коли він відходить від екрана. Вона працює разом із функціями адаптивного блокування та адаптивного затемнення для економії заряду акумулятора й збереження конфіденційності. Нові ноутбуки пройшли тестування відповідно до вимог стандарту надійності військового класу. Вони також оснащені широким набором інтерфейсів, зокрема двома USB4 Type-C, двома USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI та аудіороз'ємом.



Нові моделі Vivobook доступні у сріблястому (Cool Silver), синьому (Quiet Blue) і золотистому (Platinum Gold) варіантах кольору (останній – лише для Vivobook 14).



ASUS ExpertBook B5 (B5405/B5605) і ExpertBook B3 (B3405/B3605) встановлюють нові стандарти для бізнес-ноутбуків, поєднуючи в собі можливості налаштування, сучасні функції безпеки та чудову продуктивність. Розроблені для державного, освітнього та корпоративного секторів, ці ноутбуки пропонуються в різноманітних конфігураціях із процесорами Intel Core Ultra (Series 2) та гарантують довговічність і комфорт у роботі.



Завдяки широкому спектру конфігурацій і можливості оснащення процесорами Intel vPro, пристосованими до вимог великих підприємств, а також підтримці модернізації за допомогою двох слотів для SSD і модулів пам'яті SO-DIMM, ноутбуки серії ExpertBook B адаптуються до мінливих потреб бізнесу. На вибір доступні конфігурації з процесорами Intel до трьох поколінь, оперативною пам’яттю DDR5 до 64 ГБ і твердотільними накопичувачами різної місткості. Чотирирядний цифровий блок і збільшений тачпад у 16-дюймових моделях ExpertBook B5 і B3 покращують зручність використання, а опціональна підтримка мереж 5G у моделі B3 забезпечує зручність під час мобільних конференцій.



Безпека даних досягається завдяки використанню двох BIOS, технології Intel vPro, модуля Trusted Platform Module (TPM) і можливості відновлення BIOS відповідно до стандарту NIST SP 800-155, що забезпечує захист конфіденційних даних корпоративного рівня. Додаткові функції, такі як ASUS Business Manager і ASUS Control Center, спрощують адміністрування ІТ-інфраструктури. Завдяки низькому опору повітряного потоку нова система охолодження мінімізує рівень шуму вентиляторів і підвищує ефективність тепловідведення, а також подовжує термін служби пристроїв на 40% порівняно з попереднім поколінням ноутбуків і стандартними рішеннями без зниження продуктивності.



У рамках програми сталого розвитку компанія ASUS запровадила цифровий паспорт продукту (Digital Product Passport, DPP) для своєї лінійки комерційних ПК, починаючи із нової серії ExpertBook B. Ця ініціатива підкреслює прагнення ASUS впроваджувати функції циркулярної економіки протягом життєвого циклу продукту, а також відповідає світовим тенденціям і нормам, включаючи «Європейський зелений курс» і стандарти TCO 10. DPP підвищує прозорість і довговічність продукції, оскільки передбачає доступ до докладних технічних характеристик, а також інформації про історію ремонту та перероблювання. Вона також надає дані про вуглецевий слід і життєвий цикл, щоб допомогти споживачам і бізнесу зробити вибір на користь екологічного продукту.



Надаючи клієнтам цю інформацію, ASUS не лише сприяє досягненню корпоративних цілей сталого розвитку, а й заохочує до відповідального ставлення до ресурсів, роблячи свій внесок у створення екологічно чистого, неймовірного світу. Серія ExpertBook B із сертифікацією EPEAT і RoHS ідеально підходить для компаній, які піклуються про навколишнє середовище. Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS 0

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