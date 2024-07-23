ASUS представила нові серверні рішення на базі процесорів AMD EPYC 4004

23 июля 2024 г., 16:35

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Компанія ASUS оголосила про випуск нової лінійки серверів, робочих станцій і материнських плат на базі процесорів AMD EPYC 4004, що забезпечують новий рівень продуктивності та компактності. Серед нових пропозицій: ASUS Pro ER100A B6, компактний сервер для стійки висотою 1U; ASUS ExpertCenter Pro ET500A B6, енергоефективна робоча станція на основі процесорів з мікроархітектурою Zen 4, ASUS Pro WS 665-ACE, відмовостійка материнська плата для робочих станцій формату ATX, і ASUS Pro WS 600M-CL, компактна материнська плата формату mATX без мікросхеми чипсета для робочих станцій.



Зазначено, ці платформи бізнес-класу, розроблені спеціально для динамічних потреб малого бізнесу й постачальників хостингових ІТ-послуг, пропонують високопродуктивні обчислення у різних формах: від готових до роботи робочих станцій до потужних материнських плат. Вони сумісні з процесорами AMD серії EPYC 4004 і підходять для різних сфер застосування: від хмарних сервісів до виділеного хостингу й доставлення контенту. Нові рішення гарантують, що бізнес-операції компаній, які стрімко розвиваються, будуть спиратися на продуктивність, необхідну в сучасному світі, а також на багаторічний досвід ASUS у цій сфері.



Процесори AMD EPYC 4004 нового покоління використовують надійну й відмовостійку мікроархітектуру Zen 4, що дозволяє впоратися з ресурсомісткими обчислювальними завданнями, забезпечуючи при цьому гнучкість там, де критично важливими є продуктивність і ефективність. Нові моделі процесорів серії EPYC 4004 з малою кількістю ядер, оптимізовані для однопроцесорних конфігурацій, підтримують двоканальну пам’ять DDR5 та до 28 ліній PCIe 5.0. Ці процесори вирізняються також надійністю серверного рівня, доступністю та енергоефективністю, що дає змогу клієнтам мінімізувати загальні витрати на володіння системами.



Серверне обладнання ASUS допомагає підприємствам, що зростають, досягати своїх цілей, пропонуючи функціональність і масштабованість, оптимізовані для повсякденних потреб малого та середнього бізнесу (SMB). Легкість використання забезпечується внаслідок швидкого запуску та надійної роботи програмного забезпечення для бізнесу на високопродуктивному серверному обладнанні корпоративного класу, яке легко розгортається «з коробки». А сумісність з платформою x86 дає можливість створювати інфраструктурні рішення без переходу на нове програмного забезпечення. Таким чином, обладнання ASUS на основі процесорів AMD EPYC 4004 націлено на розгортання локальних і хостингових рішень.



Варіанти застосування новітніх продуктів ASUS на основі процесорів EPYC 4004 численні й різноманітні, і вони дозволяють сучасному бізнесу отримати економічні серверні рішення, призначені для підвищення ефективності виконання загальних обчислювальних завдань. Сюди входять розгортання веб-, DNS-, файл- і принт-серверів, спільних ресурсів, електронної пошти, сервісів обміну повідомленнями, управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і планування ресурсів підприємства (ERP).



Завдяки відмінній багатопотоковій продуктивності процесорів EPYC 4004 нові серверні рішення ASUS також допоможуть прискорити створення коду й компіляцію програмного забезпечення. Нові платформи підходять і для розробників контенту, що працюють з відео у форматі 4K або ж реалізують складні дизайнерські проєкти. Вони здатні заощадити час користувачів і дозволять їм зосередитися на творчості, не кажучи вже про розміщення сучасних вебсервісів і надійних рішень для електронної комерції. Крім того, пропонуючи до 16 фізичних ядер, процесори EPYC 4004 у системах ASUS підходять для реалізації приватних віртуальних серверів (VPS), де до 16 клієнтів можуть обслуговуватися за допомогою одного процесора.







ASUS ExpertCenter Pro ET500A B6 — високоефективна робоча станція, що використовує потужність мікроархітектури AMD Zen 4 і 5-нм чипсет у поєднанні зі швидкісною пам'яттю DDR5-5200. Два диски M.2 забезпечують швидкість обміну даними до 32 Гбіт/с, а сумісність із NVIDIA Quadro RTX відповідає вимогам творчих професіоналів.



ASUS Pro WS 665-ACE — це відмовостійка материнська плата формату ATX для робочих станцій, яка призначена для хмарних обчислень і невеликих центрів обробки даних. Вона оснащена обернутим на 90° (відносно стандартного положення) процесорним роз’ємом AM5, трьома слотами PCIe 4.0 x16 (два з яких працюють у режимі x4), двома роз'ємами OCuLink із пропускною здатністю PCIe 4.0 x4, мережевим контролером Intel I225-LM, індикатором ASUS Q-code і 6-контактним роз'ємом живлення PCIe для відеокарти.



Компактна материнська плата без мікросхеми чипсета ASUS Pro WS 600M-CL оптимізована для використання у робочих станціях, зокрема для реалізації концепції периферійних обчислень. Вона оснащена двома портами MCIO, які передусім призначені для високошвидкісної передачі даних для пристроїв з шиною PCIe 5.0. Крім того, формфактор mATX забезпечує можливість використання плати в невеликих корпусах.



Усі продукти ASUS на базі процесорів AMD EPYC 4004 підтримують ASUS Control Center Express – централізоване, зручне й функціональне програмне забезпечення для керування ІТ-інфраструктурою. Цей інструмент полегшує роботу ІТ-відділів, підвищує їхню продуктивність і забезпечує моніторинг ІТ-інфраструктури в режимі реального часу та посилений захист даних.

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