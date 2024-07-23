Квартальний виторг SAP зріс до 9,02 млрд дол.

23 июля 2024 г., 17:49

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Компанія SAP SE опублікувала фінансовий звіт за другий квартал.

Виторг зріс до 9,02 млрд з 8,22 млрд дол. у другому кварталі минулого року і перевершила консенсус-прогноз аналітиків на рівні 8,98 млрд дол.

Дохід від хмарних сервісів та програмного забезпечення склав 7,82 млрд, дол. порівняно з 7,09 млрд дол. роком раніше.

Дохід від ліцензій на програмне забезпечення впав на 27%, оскільки клієнти перейшли на хмарні підписки.

Операційний прибуток зріс до 2,11 млрд з 1,59 млрд дол. Аналітики очікували 1,97 млрд до.

SAP повідомила, що її поточний хмарний беклог зріс на 28%, до 16,12 дол., а хмарний дохід збільшився на 25% завдяки 33% зростанню хмарного пакету для планування корпоративних ресурсів компанії. Частка більш передбачуваного доходу, що є важливим показником стабільності бізнесу, зросла на два процентних пункти, до 84%. Хмарний валовий прибуток зріс на 29%. Прибуток на акцію підскочив на 59%, до $1,20.

«Ми продовжуємо надавати послуги, незважаючи на нестабільне середовище в індустрії програмного забезпечення, - заявив генеральний директор Крістіан Кляйн (Christian Klein), чий контракт був продовжений до квітня 2028 року на початку цього року. - Все більше клієнтів переходять до хмарних технологій, а наше портфоліо стає все більш привабливим завдяки можливостям штучного інтелекту».

Йдеться насамперед про Joule, генеративного помічника зі штучним інтелектом, який SAP представила минулої осені і який дозволяє клієнтам запитувати дані як від венлдора, так і зі сторонніх систем природною мовою. «У кожній угоді, яку ми закрили, наш ШІ відігравав певну роль, - підкреслив Кляйн. Joule стає нашим новим користувацьким досвідом».

Кляйн сказав, що компанія «впевнено збільшує операційний прибуток і амбіції до 2025 року». Наразі компанія очікує, що операційний прибуток у 2025 році складе $11,1 млрд порівняно з попереднім прогнозом у $10,9 млрд.

Однією з причин цього є значний прогрес, якого SAP досягла в рамках програми трансформації, спрямованої на підвищення ефективності завдяки внутрішньому використанню штучного інтелекту. У січні компанія оголосила про програму реструктуризації, в рамках якої буде ліквідовано до 10 000 робочих місць, в основному за рахунок добровільного звільнення та перекваліфікації.

Кляйн заявив, що компанія продовжує наймати працівників «лише за необхідними наборами навичок» і закінчить 2024 рік з приблизно такою ж кількістю співробітників, як і наприкінці минулого року. У цьому кварталі на реструктуризацію було додатково витрачено 650 мільйонів доларів, а загальна вартість програми перевищить 3 мільярди доларів до кінця цього року.

Однак, за словами Кляйна, короткострокові витрати на реструктуризацію будуть більш ніж компенсовані довгостроковою економією.

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