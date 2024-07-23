Виявлено вразливість зміни пароля Cisco Smart Software Manager On-Prem

23 июля 2024 г., 16:25

Уразливість у системі автентифікації Cisco Smart Software Manager On-Prem (SSM On-Prem) може дати змогу віддаленому зловмиснику, який не пройшов автентифікацію, змінити пароль будь-якого користувача, включно з адміністративними.



Ця вразливість пов'язана з некоректною реалізацією процесу зміни пароля. Зловмисник може використовувати цю вразливість, відправляючи підроблені HTTP-запити на уражений пристрій. Успішна експлуатація може дозволити зловмиснику отримати доступ до вебінтерфейсу або API з привілеями скомпрометованого користувача.



Cisco випустила оновлення програмного забезпечення, які усувають цю вразливість. Обхідних шляхів усунення цієї вразливості не існує.



Ця порада доступна за таким посиланням.

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