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ASUS починає продаж all-in-one з 23,8-дюймовим дисплеєм з тонкими рамками

20 декабря 2021 г., 15:00
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ASUS починає продаж all-in-one з 23,8-дюймовим дисплеєм з тонкими рамками

Компанія ASUS представила в Україні широку лінійку комп’ютерних пристроїв для бізнесу. Серед новинок комерційної серії нові моделі комп'ютерів all-in-one.

Як підкреслює виробник, ASUS Zen AiO 24 – це привабливий, функціональний і потужний комп’ютер, виконаний за принципом «усе в одному». Висока продуктивність поєднується в ньому зі стильним дизайном з оригінальними деталями у вигляді зміщеної від центру металевої підставки та покритих тканиною динаміків, сертифікованих компанією Harman Kardon. Цей моноблок оснащується 23,8-дюймовим дисплеєм NanoEdge з тонкими рамками, що займає цілих 93% площі передньої панелі.

ASUS починає продаж all-in-one з 23,8-дюймовим дисплеєм з тонкими рамками


У певних конфігураціях дисплей Zen AiO 24 може бути сенсорним, надаючи максимально інтуїтивний і зручний спосіб взаємодії з програмами. IPS-панель із широким колірним охопленням (100% sRGB) гарантує високоякісне зображення, а для його адаптації під конкретні завдання служить технологія ASUS Splendid.

Також повідомляється, що за продуктивністю моноблок Zen AiO 24 не поступається настільним комп'ютерам і з легкістю впорається навіть із найбільш вимогливими до графічних ресурсів завданнями. Потужний процесор і дискретна відеокарта дозволяють із комфортом редагувати фотографії, монтувати відео та навіть займатися тривимірним моделюванням. Поєднання твердотільного накопичувача та жорсткого диска гарантує швидке завантаження програм і достатнє місце для зберігання великої колекції фото- і відеоматеріалів.

ASUS починає продаж all-in-one з 23,8-дюймовим дисплеєм з тонкими рамками


ASUS Zen AiO 24 вже у продажу за циною від 20 999 грн.

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