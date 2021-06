Главная » Статьи ASUS ExpertCenter D5 SFF — компактность и модернизируемость Автор – Тимур Ягофаров , 25 июня 0

Tweet Завоевавшие в последнее время популярность компактные настольные компьютеры далеко не всегда позволяют выполнять расширение функциональности. Попробуем исследовать этот вопрос, как могут все же сочетаться такие противоречивые требования на примере решения ASUS. Бизнес-заказчики при выборе десктопа в отличие от частных пользователей предъявляют высокие требования к надежности и управляемости этих платформ. В числе приоритетных также вопросы экономичности. Относительно недавно появившиеся на украинском рынке компактные настольные компьютеры ASUS ExpertCenter D5 SFF (D500SA, объем 9 литров) как раз отвечают этим запросам. Компактный десктоп ASUS ExpertCenter D5 SFF позволяет как горизонтальное, так и вертикальное размещение Начнем знакомство с базового элемента ПК — материнской платы. Дело в том, что она специально разработана под компактные десктопы серии ExpertCenter D500. В ее состав входит высококачественный контроллер питания DIGI+ VRM для обеспечения стабильного энергоснабжения, решения для защиты от перенепряжения по цепям электропитания, а также блокировки разрядов по линиям подключения к локальной сети. При производстве были приняты дополнительные меры по защите электроники от избыточной влажности для избежания коррозии. Порты ввода/вывода, расположенные на задней стенке корпуса, усилены стальными пластинами для улучшения их долговечности. Все это в комплексе позволило достичь соответствия требованиям военного стандарта надежности MIL-STD 810G. Десктопы D500SA успешно прошли 11 испытаний на устойчивость к воздействию таких неблагоприятных факторов, как повышенная влажность, повышенная и пониженная температуры, вибрации и т. д. Понятно, что в стандартных офисных условиях, где обычно оснащаются рабочие места с использованием таких компактных настольных компьютеров, вряд ли температура будет надолго превышать уровень 50° C. Но даже если это и произойдет, можно быть уверенным, что без негативных последствий для установленного здесь десктопа. Производитель заявляет о том, что платформа прошла тщательное комплексное тестирование протяженностью свыше 8 тыс. часов, куда вошли испытания на старение, температурные и влажностные колебания. Была также проверена совместимость материнской платы с более чем 1 тыс. периферийных устройств. И в заключение раздела об электронных компонентах отметим, что в материнской плате используются исключительно твердотельные электролитические конденсаторы, чья наработка на отказ значительно больше, чем у традиционных. Широкие возможности оптимизации платформы под нужды конкретного заказчика обеспечиваются наличием в материнской плате слота расширения PCIe 3.0×16 и двух PCIe x1, а также двух разъемов для установки модулей памяти DIMM до DDR4 2933 МГц, что позволяет довести объем ОЗУ до 64 ГБ. Имеются два посадочные места M.2 для размещения соответствующих накопителей и одно для адаптера Wi-Fi, который является опциональным, поскольку существуют организации, где запрещается использование беспроводной локальной сети. Хотя открыть боковую крышку модели D500SA можно без использования инструментов, но при необходимости администратор может настроить отправку извещения о вскрытии корпуса Конструкция корпуса D500SA также предусматривает широкие возможности настройки, так как здесь имеются отсеки для установки 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей, а также оптического привода, который работает и при вертикальной ориентации. В максимальной конфигурации встроенная система хранения может включать до двух M.2 SSD до 2 ТБ и до двух HDD объемом до 3 ТБ. Применяемый в материнской плате чипсет Intel H410 поддерживает работу с процессорами 10-го поколения Intel Core i3 / i5 / i7, а также Pentium и Celeron. К нам на тестирование поступила система с чипами Intel Core i5-10400, с 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 256 ГБ. Экспресс-тестирование системы с помощью пакета PCMark 10 показало общий результат 4128. При этом в разделе Essentials было получено 8816, в Productivity — 6945, а в Digital Content Creation — 3119. Это показывает готовность платформы к выполнению широкого круга бизнес-задач, из которых работа с графикой несколько отстает, поскольку опирается на возможности встроенной графики Intel HD Graphics 630. Энергоэффективный блок питания десктопа сертифицирован в соответствии с требованиями 80 PLUS Platinum или 80 PLUS Bronze и доступен в вариантах 180 или 300 Вт. Это связано с тем, что в корпусе может быть размещен дискретный графический адаптер до NVIDIA GeForce GT1030 2GB GDDR5. Поскольку система D500SA нацелена на деловую сферу ее коммуникационные возможности включают опциональное размещение последовательного и параллельного портов, которые могут потребоваться для подключения специализированной периферии. При этом для максимального удобства на переднюю панель вынесено четыре разъема USB 3.2 Gen1, а также два 3,5 мм аудио-порта для микрофона и наушников. Здесь же может находиться и опциональный карт-ридер. Отсек с накопителями поворачивается благодаря шарниру для удобного монтажа диска. Задняя панель вместила два редко встречающихся в последнее время разъема PS/2 для клавиатуры и мыши, 4 порта USB 2.0, три аудио-порта. Для работы с дисплеями имеются выходы HDMI 1.4, DisplayPort и D-sub. Подключиться к проводной локальной сети поможет порт RJ45. Конструкция корпуса D500SA выполнена таким образом, чтобы максимально облегчить доступ к компонентам для их замены или модернизации. Так боковая крышка фиксируется с помощью винтов, которые откручиваются без использования инструментов. А отсек с накопителями поворачивается благодаря шарниру для удобного монтажа диска. После знакомства с аппаратной составляющей перейдем к программным компонентам, которые являются не менее важными, поскольку позволяют усилить защищенность платформы и предоставляют возможность удаленного управления ею. Прежде всего, остановимся на встроенных функциях безопасности. Так в D500SA имеется возможность использования чипа TPM 2.0, что позволяет на аппаратном уровне хранить пароли и ключи шифрования. Паролями можно защитить как BIOS, так и установленные в ПК накопители. В десктопах ExpertCenter поддерживается функция безопасного уничтожения данных, записанных на его СХД. Здесь также можно блокировать доступ к USB-накопителям в целом либо запрещать запись на них для исключения распространения нежелательного ПО и сокращения риска утечки важной бизнес-информации. Поддерживается в ПК ExpertCenter и функциональность удаленного управления, которая включает мониторинг состояния, обновление BIOS и установленного ПО, включение/выключение системы и т. д. Необходимые для этого утилиты сведены в пакет ASUS Control Center. Подведем итог Изучение компактного бизнес-десктопа ASUS ExpertCenter D5 SFF показывает, что это устройство хорошо справляется с широким набором приложений для решения бизнес-задач. А при необходимости адаптации к деловому окружению, конфигурация системы легко меняется без какого-либо дополнительного инструментария. Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn! 0

Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Western Digital Ultrastar Data60 и открытый подход • [25 июня] – КО

– iForum надежды • [7 июня] – Евгений Куликов

– Графические акселераторы NVIDIA для серверов и рабочих станций • [3 июня] – Андрей Тищенко

– Как повлияла пандемия на серверный рынок? • [26 мая] – Евгений Куликов

– Инструмент для поиска информации и связи с экспертами • [19 мая] – КО