ASBIS просуватиме мобільні пристрої Blackview у 60 країнах світу

10 декабря 2024 г., 15:45

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Група компаній ASBIS уклала дистриб’юторську угоду з китайським виробником мобільних пристроїв Blackview, який має 12-14% ринку у регіонах присутності. Згідно з комплексною угодою, яка охоплює 60 країн СНД, Східної Європи та Адріатичного регіону, а також Близького Сходу та Африки, ASBIS постачатиме широкий асортимент продукції Blackview, включаючи планшети, клавіатури, смарт-годинники, захищені смартфони та Bluetooth-гарнітури TWS.

Як підкреслюють у Blackview, це партнерство буде зосереджене на трьох ключових напрямках: розширення ринку, інновації в продуктах та обслуговування клієнтів.

Використовуючи дистриб’юторську мережу ASBIS у більш ніж 60 країнах, Blackview прагне ще більше посилити свою присутність у Європі, на Близькому Сході та в Африці, особливо на ринку захищених смартфонів.

Blackview продовжуватиме надавати пріоритет технологічному прогресу, гарантуючи, що його продукція буде лідирувати в галузі за довговічністю, продуктивністю та зручністю використання. Blackview також планує впроваджувати більш доступну побутову електроніку, щоб задовольнити ширше коло користувачів.

Завжди ставлячи користувачів на перше місце, Blackview буде постійно вдосконалювати своє післяпродажне обслуговування та загальний користувацький досвід, використовуючи сервісну інфраструктуру ASBIS для надання першокласної підтримки клієнтам по всьому світу.

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