Broadcom трохи змінила підхід до роботи с партнерами по напрямку VMware

10 декабря 2024 г., 14:44

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За даними The Register, на заході Canalys Forums APAC головний аналітик Canalys Аластер Едвардс (Alastair Edwards) повідомив, що компанія Broadcom переглянула свою стратегію роботи безпосередньо з 2000 найбільшими «стратегічними» користувачами VMware і натомість зосередиться лише на 500.



За інформацією аналітика, про цю зміну було оголошено на листопадовій конференції VMware Explore у Барселоні, після того, як Broadcom зрозуміла, що багато користувачів розглядають альтернативи VMware на тлі змін у ліцензуванні, унаслідок яких більшість клієнтів зіштовхнулася зі значним збільшенням витрат у разі продовження передплати.



Виступаючи на форумі Canalys APAC Forum в Індонезії, Аластер Едвардс сказав, що Broadcom розуміє, що найкращий захист від можливої міграції - це переконатися, що клієнти впроваджують свої повні пакети приватних хмар і бачать високу рентабельність інвестицій. Broadcom вважає, що для цього необхідно повернути партнерам 1500 великих користувачів, і навіть надає своїм каналам 15% від вартості виграних ними угод для фінансування професійних послуг, щоб програмне забезпечення VMware швидко почало працювати.



Дистриб'ютор VMware компанія TD Synnex високо оцінила підхід Broadcom. Реза Хонарманд (Reza Honarmand), старший віцепрезидент з глобальної гібридної хмари та трансформації, сказав, що Broadcom не боїться швидко змінювати плани, щоб поліпшити їх - особливо після отримання відгуків від зацікавлених сторін. За його словами, співробітники Broadcom, з якими він працював, дуже розумні та прагнуть до успіху, а новини про міграцію з VMware, наприклад, перехід британської хмарної компанії Beeks на OpenNebula, не свідчать про масову втечу, а є звичайним явищем в умовах різкого зростання технологічного бізнесу. Аналітики Canalys погодилися з тим, що динаміка міграції з VMware залишається скромною.



Однак директор по роботі з партнерами компанії Dell Деніз Міллард (Denise Millard), виступаючи на форумі Canalys з основною доповіддю у форматі запитань і відповідей, припустила, що замовники VMware не просто розмірковують про альтернативи. За її словами, клієнти ставлять собі питання «Що мені робити?», коли приходить час продовжувати ліцензії VMware. «Чи залишуся я на VMware, чи перейду я на іншу платформу або на гібридну модель?».



«Клієнти кажуть, що їм потрібен захист інвестицій», - зауважила Міллард, оскільки вони вважають, що єдиний інтегрований стек уже не забезпечує необхідної ефективності, і готові змішувати сервери під управлінням різних гіпервізорів і конвергентних стеків. На думку Міллард, змішування різних рішень дає змогу захистити інвестиції клієнтів, уникнувши блокування. Вона також зазначила, що допомога користувачам VMware у плануванні їхніх подальших дій - це хороша можливість для сервісних організацій.

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